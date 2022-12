Vice President on Collegium: ‘सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को रद्द किया और संसद में आवाज नहीं हुई तो मैं सन्न था’, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी बहस में दखल

Collegium System: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान के प्रावधान को खारिज करने का दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (फोटो सोर्स: PTI)

