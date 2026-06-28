विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव पर राम जन्मभूमि आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही अखिलेश के शासन के दौरान अयोध्या नगरी की उपेक्षा को भी याद दिलाया।

अयोध्या में राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी से उपजे विवाद के मद्देनजर अखिलेश यादव ने वादा किया था कि सपा सरकार अयोध्या को सियाराम-धाम के रूप में विकसित करेगी, जिसे पर वीएचपी प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

अयोध्या के दर्शन के लिए भी नहीं आए- वीएचपी प्रमुख

VHP प्रमुख आलोक कुमार ने कहा, “अखिलेश जी पूरे एक कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनको बताना चाहिए कि उस समय उनको अयोध्या के विकास के लिए क्या किया था? आगे कहा, वो न अयोध्या के दर्शन के लिए आए, उनके शासन में अयोध्या मानो एक भूला-बिसरा गांव था। वहां धूल थी, टूटी सड़कें थीं, कुछ भी नहीं हुआ।”

VHP नेता ने 1990 के पुलिस फायरिंग पर बात करते हुए कहा, “उनके पिता जी (मुलायम यादव) के समय अयोध्या में गोलियां चलीं।” आगे उन्होंने दावा किया कि जनता समझ रही है कि अखिलेश यादव रामजन्मभूमि को बदनाम कर रहे हैं और वह उन्हें माफ नहीं करेगी।

कांग्रेस नेताओं को बुलाए पुलिस- आलोक कुमार

उन्होंने पुलिस से कहा कि वे कांग्रेस नेताओं को बुलाएं। पुलिस राम मंदिर के लिए मिले दान के कथित गबन की जांच कर रही है। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने दावों के समर्थन में सबूत और दूसरी जानकारी भी दें कि दान की चोरी कई हजार करोड़ रुपये की है।

वीएचपी प्रमुख ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें सुरक्षित हैं।

आलोक कुमार ने कहा, “हालांकि, कांग्रेस के बयानों से पता चलता है कि मंदिर से सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान गायब हो गए हैं। यह कुल रकम हजारों करोड़ कैसे हो गई, और यह दावा कैसे किया जा सकता है कि सारा कीमती सामान गायब हो गया है?”

अफवाह फैलाने से समाज में अविश्वास फैलता है

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस मामले (राम मंदिर दान मामला) की जांच कर रही पुलिस उन लोगों को बुलाएगी जो ऐसे बयान दे रहे हैं, और उनसे हजारों करोड़ के आरोपों के आधार के तौर पर दस्तावेजी सबूत और अन्य उपलब्ध जानकारी पेश करने को कहेगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं और मेरा मानना ​​है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो पुलिस को उनके खिलाफ धारा 353 के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए। ऐसी अफवाहें फैलाने से समाज में अविश्वास, नाराजगी और आस्था में कमी आती है और ये राजनीतिक कारणों और बदले की भावना से फैलाई जा रही हैं। जो लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए।”

VHP प्रमुख ने आगे कहा कि उन्हें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन चरमपंथियों को उनके कामों के लिए सजा मिलनी चाहिए।

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