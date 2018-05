तेल के दामों पर टैक्स के आंकड़े ट्वीट करके ट्रोल हुए दिग्विजय सिंह

कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ते हुए केन्द्रीय उत्पाद कर का जिक्र किया था। लेकिन इस ट्वीट के बाद लोगों ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। लोगों ने दिग्विजय सिंह से कहा कि वह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के आंकड़े भी साथ रखें तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि तेल की कीमतें तो कांग्रेस की सरकारों ने ही बढ़ाई हैं।

दरअसल कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सोमवार (21 मई) को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ाए गए उत्पाद कर का जिक्र करते हुए सारे आंकड़े रखे थे। दिग्विजय सिंह के मुताबिक, मई 2014 में केन्द्रीय उत्पाद कर की दर पेट्रोल पर 9.2 रुपये प्रति लीटर थी। लेकिन यही दर मई 2018 में बढ़कर 19.48 रुपये प्रति लीटर हो गई। ये बढ़ोत्तरी 211.7% की है। वहीं डीजल पर मई 2014 में प्रति लीटर 3.46 रुपये केन्द्रीय उत्पाद कर लिया जा रहा था। लेकिन मई 2018 में ये बढ़कर 15.33 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये बढ़त कुल 443.06% की है। दिग्विजय ने आगे लिखा कि वर्तमान बजट में 8 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद कर (सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर अधिकर) भी जोड़ दिया गया है।

Central Excise Duty on Petrol May 2014 – Rs 9.2/litre May 2018 – Rs 19.48/litre % increase – 211.7% Diesel May 2014 – Rs 3.46/litre May 2018 – Rs 15.33/litre % increase – 443.06% In present budget Additional Excise Duty(Road and infrastructure Cess) Rs 8/litre.

दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट पर सोशल मीडिया पर तुरंत ही वायरल होने लगा। ट्विटर यूजर्स ने उन्हें इस ट्वीट पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने दिग्विजय सिंह को उन आंकड़ों की भी याद दिलवाई जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के बाद तेल के दामों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई थी।

yup this is what I was trying to say

after all you can not do politics sitting at home comfortably

— Biplab Karmakar (@BiplabOfficial) May 21, 2018