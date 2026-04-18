भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पुंज का शनिवार शाम को निधन हो गया। उनके निधन से राजनीति, पत्रकारिता और सार्वजनिक चिंतन के क्षेत्र में उनके लंबे और प्रभावशाली करियर का सूर्य अस्त हो गया। पुंज के निधन पर सीएम योगी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया है।

बलबीर पुंज को भाजपा के बौद्धिक और नीति उन्मुख क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखा जाता था। उन्होंने राज्यसभा संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने उच्च सदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में भी हिस्सा लिया।

राजनीति में आने से पहले बलबीर पुंज ने पत्रकारिता में एक शानदार करियार बनाया। उन्होंने 1971 में ‘द मदरलैंड’ नामक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की थी।

पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता व प्रख्यात स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं राजनीति और पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि!



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 18, 2026

बलबीर पुंज ने 1974 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1996 तक दो दशकों से ज्यादा वक्त तक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपनी सेवाएं दीं। वह अपने गहन विश्लेषण और टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। इसके बाद उन्होंने 1996 से मार्च 2000 तक ‘द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स’ के कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया।

पुंज पत्रकारिता संस्थानों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। उन्होंने 1989 से 1991 के बीच लगातार दो कार्यकालों तक दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1993 से 1995 तक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के महासचिव रहे। मीडिया शिक्षा में भी उनका योगदान रहा। मार्च 2000 तक दो वर्षों के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई मीडिया प्रशिक्षण संगठन, IIMC की अध्यक्षता की।

पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रख्यात स्तंभकार बलबीर पुंज जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।



उन्होंने अपने विचारों और लेखनी के माध्यम से राष्ट्रहित के मुद्दों को सशक्त स्वर दिया और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनका जाना राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए… — Smriti Z Irani (@smritiirani) April 18, 2026

सार्वजनिक सेवा में पुंज ने राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष और 1996-97 के दौरान दिल्ली वित्त आयोग के सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनके काम में शासन और युवा विकास के साथ निरंतर जुड़ाव झलकता था।

पुंज एक लेखक और स्तंभकार के रूप में अपने अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे और हिंदी-अंग्रेजी पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रूप से लिखते रहे। उनके आजीवन योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 18 मई, 2022 को आजीवन देवऋषि नारद सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पूर्व माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सुप्रसिद्ध स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। मेरी विनम्र संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।



उनका जाना भारतीय राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है।

ईश्वर… pic.twitter.com/6H8t5EcdEF — Bhupendra Singh Chaudhary (@Bhupendraupbjp) April 18, 2026

बलबीर पुंज के निधन पर कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है।

योगी आदित्यनाथ ने लिखा, “पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता व प्रख्यात स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं राजनीति और पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”

पूर्व सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रख्यात स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनका जाना राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।



ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस दुःख को… pic.twitter.com/e63ueKGC0R — Satish Chandra Dubey (@satishdubeyy) April 18, 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुंज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, “पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रख्यात स्तंभकार बलबीर पुंज जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने अपने विचारों और लेखनी के माध्यम से राष्ट्रहित के मुद्दों को सशक्त स्वर दिया और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनका जाना राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति दें।”

यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी बलबीर पुंज के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, “पूर्व माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सुप्रसिद्ध स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। मेरी विनम्र संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।उनका जाना भारतीय राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों एवं उनके समर्थकों को विपदा की इस घड़ी में संबल प्रदान करें। ॐ शांति!”

केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा, “पूर्व सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रख्यात स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनका जाना राजनीति और पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।”

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