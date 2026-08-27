बंगाल की खाड़ी में शनिवार को पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज ‘ओसियन विनर’ डूब गया था। जहाज पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दो लोगों को बचा लिया गया है जबकि बाकी लापता हैं। गुरुवार को जहाज से बचे दो चीनी नागरिकों से संयुक्त टीम ने पूछताछ की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों जीवित बचे लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें चीनी दूतावास ले जाया जाएगा। पनामा ध्वज वाले एमवी ओशन विनर मालवाहक जहाज के ओडिशा तट पर डूबने के कुछ दिनों बाद भारतीय तटरक्षक बल दो चीनी नागरिकों को बचाकर पारादीप ले आया था। दोनों चालक दल के सदस्य पैन टोंगलाई और चेन जियानहे, 22 अगस्त को लाइफ राफ्ट पर पाए गए थे और अब कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ हैं। तटरक्षक बल के प्रवक्ता कमांडेंट अमित उनियाल ने कहा, “उन्हें त्रासदी के कुछ घंटों बाद 22 अगस्त को बचाया गया था और वर्तमान में उन्हें जहाज पर ही चिकित्सा देखभाल दी जा रही है।”

जहाज डूबने से 22 लापता

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें उम्मीद है कि हमें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी।” पनामा ध्वज वाला जहाज एमवी ओशन विनर रविवार देर रात ओडिशा के पारादीप तट से लगभग 230 समुद्री मील (425 किमी) दूर डूब गया था। अधिकारियों ने बताया कि जहाज एक तरफ झुक गया और आठ मिनट के भीतर डूब गया।

यह जहाज ओडिशा से चीन के लिए 72,000 टन से अधिक लौह अयस्क ले जा रहा था और शुक्रवार तड़के पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था। जहाज पर कुल 24 चालक दल के सदस्य सवार थे 20 चीनी, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेश से। सूत्रों ने बताया कि चालक दल के अन्य 22 सदस्यों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। मंगलवार को बचाव दल ने बंगाल की खाड़ी में खोज क्षेत्र से जहाज का आपातकालीन बीकन और एक खाली लाइफबोट बरामद की।बचाव अभियान जारी बयान के मुताबिक, “लापता चालक दल के शेष सदस्यों का पता लगाने के लिए समन्वित समुद्री और हवाई खोज अभियान पूरी गति से जारी हैं।

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ओडिशा के पारादीप तट से लगभग 240 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में पनामा के झंडे वाला एक कार्गो जहाज डूब गया। यह जहाज 24 क्रू मेंबर को लेकर 21 अगस्त को ओडिशा तट से निकला था और यह राज्य से लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें