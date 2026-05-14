केरलम में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर वह घड़ी आती दिख रही है। जिसका सभी को इंतजार कि आखिर राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? इस चयन प्रक्रिया को लेकर नौ दिनों तक सियासी ड्रामे, लॉबिंग और लंबी बैठकों का दौर चला। जिसके बाद कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए उसके उम्मीदवार के नाम की घोषणा गुरुवार को की जाएगी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने दावा किया कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श पूरा हो चुका है, लेकिन फैसले में हो रही देरी से संकेत मिलते हैं कि तीनों प्रमुख दावेदारों- केरल विधानसभा में विपक्ष के निवर्तमान नेता (एलओपी) वी.डी. सतीशान, एआईसीसी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और केरल के पूर्व एलओपी रमेश चेन्निथला के बीच सभी को स्वीकार्य फॉर्मूला तैयार करने पर अभी काम चल रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच करीब 40 मिनट चली बैठक के बाद यह घोषणा की गई। कांग्रेस के संचार प्रमुख (Congress Communications Chief) जयराम रमेश ने कहा कि केरलम में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के सदस्यों द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद कांग्रेस के हाई कमान ने सभी चर्चाएं पूरी कर ली हैं और केरल के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर फैसला गुरुवार यानी आज किया जाएगा।

इस बीच, तीनों दावेदारों के लिए एक और लंबी रात का सामना करना पड़ सकता था क्योंकि पार्टी उच्च कमान एक अभूतपूर्व स्थिति से जूझ रही थी। हाल के वर्षों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चयन करने में नेतृत्व को इतना लंबा समय नहीं लगा है, जहां प्रतिस्पर्धी दावेदारों ने पार्टी नेतृत्व को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया था।

चेन्निथला ने भले ही अपना दावा नहीं छोड़ा है, लेकिन मुकाबला काफी हद तक वेणुगोपाल और सतीशान के बीच सिमट गया है। वेणुगोपाल भले ही विधायक न हों, लेकिन उन्हें नव निर्वाचित विधायकों के बहुमत और राज्य के नेताओं के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है। वहीं, सतीशन को यूडीएफ के सहयोगी दलों, विशेष रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का समर्थन प्राप्त है, जो गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है और जिसके पास 22 सीटें हैं। पार्टी के भीतर यह धारणा भी है कि जनता की भावनाएं सतीशन के पक्ष में हैं।

कांग्रेस के कई सहयोगी और पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यूडीएफ की शानदार जीत काफी हद तक सतीशन के आक्रामक नेतृत्व और पिछले पांच वर्षों में केरल भर में किए गए निरंतर राजनीतिक लामबंदी के कारण संभव हुई।

हालांकि, वेणुगोपाल खेमे का तर्क है कि पार्टी को मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे नेता को नियुक्त करने की परंपरा का पालन करना चाहिए जिसे सीएलपी का समर्थन प्राप्त हो, जिसकी बैठक गुरुवार को दोपहर 1 बजे होने की संभावना है।

सतीशन का समर्थन करने वालों का कहना है कि नेतृत्व को जनता के संभावित मूड और सहयोगियों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि वेणुगोपाल लोकसभा सांसद हैं और पार्टी के हाई कमान ने विधानसभा चुनावों से पहले ही इन सांसदों को उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया था।

फिर भी, कांग्रेस के इतिहास में इन दोनों परंपराओं के अपवाद भी मिलते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जब सांसद मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसे अवसर भी आए हैं जब हाई कमान ने पार्षद परिषद की पसंद को खारिज कर दिया है। 2021 में वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को कथित तौर पर अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था।

ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब गैर-विधायकों को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सबसे हालिया उदाहरण कमल नाथ का है, जो लोकसभा सांसद रहते हुए 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 2005 में सांसद रहते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, और तरुण गोगोई को 2001 में विधायक न होते हुए भी असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।

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