कोरोना संकटः वेंटिलेटर के मोर्चे पर लक्ष्य से चूकी नरेंद्र मोदी सरकार! पर्याप्त रकम के बाद भी जून अंत तक आ पाईं सिर्फ 20 हजार मशीनें

कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार वेंटिलेटर के मोर्चे पर तय लक्ष्य से चूक गई। केंद्र को जून के अंत तक PM Care Fund के तहत 60 हजार वेंटिलेटर हासिल कर लेने थे, पर सरकार सिर्फ 20 हजार वेंटिलेटर ही खरीद सकी। ऐसा तब हुआ, जब सरकार के पास इस काम के लिए पैसों की कमी नहीं थी। वेंटिलेटर्स के लिए केंद्र ने दो हजार करोड़ रुपए अलग से रखे थे।

अंग्रेजी चैनल India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में PM Care Fund के तहत खरीदी गई मशीनें फैक्ट्री गोडाउन में रखी हैं। हैरत की बात है कि ये वेंटिलेटर तब यूं ही रखे मिले, जब देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की खासी कमी देखी जा रही है।

खबर के मुताबिक, 14 मई के बाद इस बाबत कोई टेंडर ही नहीं जारी हुआ। डेडलाइन से पहले 60 हजार वेंटिलेटर आने थे, पर 20 हजार वेंटिलेटर ही खरीदे जा सके। यानी टारगेट से 40 हजार कम वेंटिलेटर ही पीएम केयर फंड के जरिए जून अंत तक आ सके।

टीवी चैनल पर इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इस बारे में एक्सपर्ट्स से बात की तो एक पैनलिस्ट ने एक समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि इन वेटिलेंटर्स की टेक्नोलॉजी से हमारे डॉक्टर्स भी मौजूदा समय में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं।

