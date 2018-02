पार्टी नेताओं पर मुकदमों से भड़की कांग्रेस, कहा- बदले की आग में अंधे हुए मोदी

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हु्ड्डा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शनिवार (3 फरवरी) को कहा कि बदला लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे ने मोदी को अंधा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश भर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की सारीज चला रखी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, तमिलनाडु के पी चिदंबरम और उनके बेटे, महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण, दिल्ली की शीला दीक्षित और उत्तरखंड के हरीश रावत के खिलाफ झूठे मामलों में शामिल मोदी सरकार की कार्यप्रणाली की शैली उसकी भयानक पहचान बन गई है।

सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा- ”सियासी डायन का शिकार, बदला लेने के प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण इरादे ने मोदी और खट्टर सरकार को अंधा कर दिया है, जो देश भर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने की सीरीज चला रही है, अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ ऐसा हुआ है।”

Political witch hunt, vendetta and malicious intent to seek revenge have blinded Modi & Khattar Governments in registering a series of criminal cases against Congress leaders across the country, more so in Haryana against former CM, Shri Bhupinder Singh Hooda.

— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) February 3, 2018