मेथेनाल-एथेनाल से चलने वाले वाहनों को निशुल्क मिलेगा पर्यटन परमिट

देश में मेथेनाल और एथेनाल से चलने वाले वाहनों को पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही पर्यटन प्रावधानों में राहत देगी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

बैटरी से चलने वाले वाहनों की तर्ज पर ही इन वाहनों को भी बिना शुल्क के परमिट मिलेगा। केंद्र सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय इस दिशा में पहल करने जा रहा है। इसके लिए वर्तमान परमिट नियमों में संशोधन किया जाएगा। संशोधन प्रावधानों के लिए मंत्रालय ने अधिसचूना जारी कर आम जनता से सुझाव मांगे है। इस सुझाव के बाद नए प्रावधान लागू किए जाएंगे। ये नए नियमों को अखिल भारतीय पर्यटन वाहन (परमिट) नियम, 2022 कहा जाएगा। यह परमिट मिल जाने के बाद वाहन चालक किसी भी यात्री को देश के किसी भी कोने तक के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। इसके लिए विशेष श्रेणी को छोड़कर मंत्रालय ने सभी अन्य श्रेणियों के लिए त्रैमासिक और वार्षिक शुल्क भी तय कर दिया है। यह सुविधा चालक के लिए आनलाइन उपलब्ध होगी और पोर्टल पर सभी जानकारियां आ जाने के बाद आवेदन की तिथि से केवल सात दिन के अंदर ही यह परमिट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने अधिसूचना में प्रावधान किया है। इसी प्रकार जब इन परमिट का नवीनीकरण किया जाएगा तो वाहन चालक को वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि जमा कराने होंगे। इसके बाद जांच के बाद इस परमिट का नवीनीकरण किया सकेगा। लोकप्रिय खबरें यह परमिट संबंधित परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। परिवहन मामलों के विशेषज्ञ अनिल चिकारा बताते हैं कि नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजंसियां ऐसी पहल करती है। इस प्रकार की पहल पहले सीएनजी के वाहन लागू करते वक्त भी की गई थी। सरकार चाहे तो बाद में परमिट प्रावधानों में बदलाव कर सकती हैं।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram