जल्द ही वाहन चालक अपनी मर्जी से वाहन का बीमा करवा सकेंगे। बीमा कंपनियों के अलग-अलग प्रावधानों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने जा रही है। ये नियम आगामी 15 दिसंबर से लागू होंगे। नए नियम लागू होने के बाद कार- दुपहिया सवारों को बीमा (इंश्योरेंस) के नाम पर कंपनी के तय प्रावधान पर लेना जरूरी नहीं हो रहेगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ये नए प्रावधान तैयार किए हैं।

आदेशों के मुताबिक इन प्रावधान के लागू होने पर तीसरी पार्टी का बीमा (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) अनिवार्य होगा लेकिन बाकी अन्य प्रावधानों को चालक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे। इसके अतिरिक्त वाहन चालक को यात्रियों और पीछे बैठने वालों के लिए बीमा सुरक्षा लेना वैकल्पिक हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी गाड़ी के नुकसान होने की स्थिति में ग्राहक जो बीमा प्रावधान चाहता है, उन्हीं प्रावधान के तहत बीमा कंपनियों को बीमा देना होगा।

आम नागरिक इन प्रावधानों को समझ सके, इसके लिए हर बीमा का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा अधिसूचना के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति किसी गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आता है, तो उस चालक के रायशुमारी को लेकर एक फार्म भरवाना होगा और बीमा संबंधित जानकारियां की सूची भी देनी होगी। इसमें बीमा की चार स्तरीय सरंचना व्यवस्था को ग्राहक को समझाना होगा। इस पत्र को वाहन चालक आसानी से भर सकेगा।

ये प्रावधान पहले से तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा वालों को भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का कवर जुड़वाने की सुविधा देंगे यानी अब जरूरत के मुताबिक चुनिए इंश्योरेंस कवर, बेवजह के अतिरिक्त खर्च से बचने का मिलेगा विकल्प उपलब्ध होगा। ज्ञात होकि किसी भी वाहन के प्रयोग के लिए बीमा लेना जरूरी होता है। जहां यह सरकारी स्तर पर लगने वाले उल्लंघन के दंड प्रावधान से बचाता है, वहीं वाहन चालक के लिए दुर्घटना की स्थिति में आपदा मित्र का भी काम करता है।

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से निपटने के लिए दिवाली और छठ के बाद कृत्रिम बारिश करा सकती है दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार दिवाली और छठ के त्योहारों के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने हवाई अड्डे के पास दो बार परीक्षण भी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो हफ्तों के दौरान ये परीक्षण किए गए। इनका मकसद मौसम की स्थिति का आकलन करना और यह पता लगाना था कि कृत्रिम बारिश का कितना असर हो सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक