साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स खरीदते समय अब ग्राहकों के लिए यह पहचानना आसान होगा कि प्रोडक्ट शाकाहारी मूल का है या गैर-शाकाहारी मूल का। सरकार ने पैकेज्ड कॉस्मेटिक और अन्य संबंधित उत्पादों की लेबलिंग को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 21 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं।

नए नियम के तहत प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर वेज और नॉन-वेज मूल की पहचान के लिए अलग-अलग रंग के संकेत दिए जाएंगे।

हरी बिंदी: प्रोडक्ट शाकाहारी (Veg) है।

लाल या भूरी बिंदी: प्रोडक्ट में अंडा या मांस (Non-veg) है।

यह निशान पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपर लगाया जाना होगा ताकि ग्राहक इसे आसानी से देख सकें।

किन चीजों पर दिखेगा यह निशान?

जैसा कि हमने बताया कि यह बदलाव सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पादों की पैकेजिंग पर भी वेज-नॉनवेज का साइन देखा दा सकेगा।

इसका सीधेतौर पर मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ग्राहक पैकेट पर दिए गए निशान से उसके मूल की जानकारी ले सकेंगे।

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

इस बदलाव का सबसे सीधा असर प्रोडक्ट चुनने की जानकारी पर पड़ेगा। अभी किसी कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों के स्रोत को समझना आम ग्राहक के लिए आसान नहीं होता। नए रंग-आधारित संकेत से पैकेट देखते ही यह पता चल सकेगा कि प्रोडक्ट शाकाहारी मूल का है या नहीं।

खास तौर पर वे ग्राहक जो अपनी व्यक्तिगत या धार्मिक मान्यताओं के कारण नॉन-वेज सामग्री से बने उत्पादों से बचना चाहते हैं। उनके लिए यह जानकारी उपयोगी हो सकती है।

क्या इसका मतलब प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी पता चलेगी?

नहीं। हरी या लाल-भूरी बिंदी प्रोडक्ट की गुणवत्ता, सुरक्षा या असरदार होने की रेटिंग नहीं है। यह सिर्फ उसके वेजिटेरियन या नॉन-वेजिटेरियन मूल की पहचान के लिए है।

इसलिए किसी प्रोडक्ट पर हरी बिंदी होने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर या ज्यादा सुरक्षित है।

नियमों में क्यों किया गया बदलाव?

यह बदलाव Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules में संशोधन के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य पैकेजिंग पर दी जाने वाली जानकारी को ग्राहकों के लिए ज्यादा स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य बनाना है।

अब ग्राहक को प्रोडक्ट के लेबल पर यह जानकारी ढूंढने के लिए लंबी सामग्री सूची या छोटे अक्षरों में लिखी जानकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

खरीदारी करते समय ग्राहक क्या देखें?

अब साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट या कॉस्मेटिक्स खरीदते समय पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के ऊपरी हिस्से पर नजर जरूर डालें। वहां दिया गया हरा या लाल-भूरा संकेत प्रोडक्ट के वेज या नॉन-वेज मूल की पहचान बताएगा।

हालांकि एलर्जी, त्वचा संबंधी जरूरतों या किसी खास सामग्री से बचने के लिए ग्राहकों को इन्ग्रीडिएंट्स लिस्ट (ingredients list) और दूसरे जरूरी लेबल भी पढ़ने चाहिए।