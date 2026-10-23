तमिलनाडु में नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण के कई मामलों का सामना कर रहे ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि की बेटी को शुक्रवार दोपहर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से उतार लिया गया।

विशेष जांच दल (SIT) ने उड़ान रवाना होने से कुछ मिनट पहले कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। जांच एजेंसियां अब मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और आरोपी को कथित तौर पर बचाने की कोशिशों की भी पड़ताल कर रही हैं।

फ्लाइट में बैठ चुकी थीं वीरमणि की बेटी, तभी पहुंची पुलिस

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 49 वर्षीय अर्चना वीरमणि ने इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और इंडिगो की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुकी थीं। विमान को दोपहर 2:20 बजे रवाना होना था। इसी दौरान विशेष जांच दल के अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सतर्क किया।

इसके बाद एयरलाइन के कर्मचारियों की मदद से अर्चना को विमान से बाहर निकाला गया और पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनके विमान से उतारे जाने के बाद फ्लाइट दोपहर 2:32 बजे सिंगापुर के लिए रवाना हुई।

जांचकर्ताओं को अर्चना की गतिविधियों और कथित अपराधों से जुड़े कुछ अन्य लोगों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर SIT उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। हवाई अड्डे पर संक्षिप्त पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस वाहन से ले जाया गया।

नकदी और सोने के लेनदेन की जांच कर रही SIT

इस मामले में जांच एजेंसियों का ध्यान अब केवल कथित यौन शोषण के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। जांचकर्ता विशेष रूप से नकदी और सोने के कथित लेनदेन की जांच कर रहे हैं, जिनमें वीरमणि की भूमिका होने की आशंका जताई गई है।

पुलिस के अनुसार, नवंबर 2024 में नाबालिग के कथित यौन शोषण को लेकर पहली शिकायत दर्ज होने के बाद हुए लेनदेन जांच के दायरे में हैं। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्चना को अपने पिता और उनके सहयोगियों की कथित गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी थी।

हालांकि, अर्चना को हिरासत में लिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। मामले में उनकी भूमिका और संभावित जानकारी को लेकर जांच जारी है।

वीरमणि के खिलाफ पॉक्सो के सात मामले दर्ज

84 वर्षीय आर. वीरमणि के खिलाफ नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण के आरोपों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत सात मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2004 में एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से जुड़ी अलग जांच भी की जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कथित पीड़ितों की संख्या बढ़कर 11 होने की जानकारी सामने आई है। इन मामलों की जांच के तहत पुलिस कथित पीड़ितों के बयानों, आरोपों और अन्य संबंधित साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।

वीरमणि के अलावा उनकी सहयोगी शांति, शांति के पति महेंद्र सिम्हन और पांच अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी को पूझल सेंट्रल जेल में रखा गया है।

आरोपी को बचाने की कथित कोशिशों की भी जांच

SIT यह भी पता लगा रहा है कि क्या कुछ लोगों ने वीरमणि को कानूनी कार्रवाई से बचाने या उनके खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस पहलू के साथ-साथ मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

जांचकर्ताओं ने वीरमणि के एक सहयोगी प्रकाश कन्नैया के संबंध में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। संदेह है कि वह विदेश चला गया है और उसके ब्रिटेन में होने की आशंका जताई गई है।

ब्लू कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान, उसके ठिकाने या गतिविधियों के बारे में सदस्य देशों से जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। जांच एजेंसियां इस माध्यम से प्रकाश कन्नैया के संभावित ठिकाने और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकती हैं।

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