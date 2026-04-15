Vedanta Plant Blast News: वेदांता के सिंहितराई पावर प्लांट में बॉयलर ट्यूब फटने से कुल 20 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। सक्ति कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने बताया कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए रायगढ़ लाया गया है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम केंद्र के बाहर बैठे एक युवक ने पूछा, “वह हमारे परिवार का घर बनाने के लिए पैसे बचा रहा था। अब कौन बनाएगा।” संतोष कुमार अपने भाई रितेश कुमार की मौत के एक दिन बाद भी सदमें में थे। बिहार के भागलपुर जिले के सोनबरसा के रहने वाले रितेश कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और 18 साल की उम्र से वेल्डर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पांच राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पिछले तीन महीनों से छत्तीसगढ़ में काम किया है।

संतोष को रायगढ़ में मिली दुखद खबर

कारखाने में विस्फोट के एक घंटे बाद उनके भाई संतोष को फोन आया कि रितेश एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं। संतोष, रितेश की पत्नी सुरुचि के साथ रायगढ़ के निकले। उन्होंने करीब 700 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन वहां उन्हें एक दुखद खबर मिली। संतोष ने कहा, “उनकी पत्नी बेहोश हो गईं। हमने उन्हें उठाया और वापस भेज दिया। मैं उनके शव को घर वापस लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने का इंतजार कर रहा हूं।”

रितेश अपने पीछे पत्नी, कॉलेज जाने वाली दो बेटियां और स्कूल जाने वाला एक बेटा छोड़ गए हैं। संतोष ने कहा, “पिछले साल उन्होंने हमारे पारिवारिक घर की नींव रखी थी और आगे के निर्माण के लिए पैसे बचा रहे थे। अगर सरकार बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी तो हम आभारी होंगे।”

रायगढ़ के जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम केंद्र के बाहर एक अन्य व्यक्ति अपने भाई की मृत्यु पर शोक मना रहा था। रफीक ने बताया कि उनके 40 साल के भाई शेख सैफुद्दीन पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले एक चित्रकार थे। वह अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे बचाने के प्रयास में पिछले सात-आठ महीनों से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे।

वह बंगाल चुनाव में वोट डालने आने वाला था- रफीक

रफीक के अनुसार, सैफुद्दीन ने छत्तीसगढ़ में काम करना इसलिए चुना क्योंकि वहां उसे लगभग 24000 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था, जबकि पश्चिम बंगाल में उसे इसका आधा ही वेतन मिल रहा था। रफीक ने कहा, “वह आगामी चुनाव में वोट डालने के लिए बंगाल जाने वाले थे।”

सैफुद्दीन की मौत पिछले तीन सालों में परिवार के लिए दूसरा बड़ा झटका है। रफीक ने कहा, “मेरे भाई की पत्नी का दो साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। उनकी एक 18 साल की बेटी और एक 17 साल का बेटा है।” सैफुद्दीन के निधन से पहले, उनके भाई ने बताया, उन्होंने अपने बेटे से अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में बात की थी। रफीक ने कहा, “उन्होंने इसके लिए पैसे भेजे थे। मेरे भाई की जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाए और उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करे।”

विस्फोट में जान गंवाने वाले एक अन्य व्यक्ति बृजेश कुमार थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन और एक वर्ष के दो बेटे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरखंड गांव के रहने वाले बृजेश छत्तीसगढ़ में बसने से पहले पिछले आठ सालों से राजस्थान, बेंगलुरु , चेन्नई और हैदराबाद में बढ़ई का काम करते थे।

बृजेश कुमार के ससुर उदय राम उसका शव लेने के लिए रायगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “बेहतर वेतन के कारण उसने पावर प्लांट में बीमों को रंगने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना जोखिम भरा काम है। उसने यह बात मुझसे छुपाकर रखी थी। वरना हम उसे ऐसा जोखिम भरा काम न करने की सलाह देते।”

एक अन्य रिश्तेदार संजीव कुमार ने कहा, “घटना से एक घंटा पहले, लंच के समय वह अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सब ठीक है। मैंने उन्हें कल रात 9 बजे आईसीयू में देखा। अगले दिन, जब मैं सुबह 7:30 बजे अस्पताल पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनके शव को मुर्दाघर भेज दिया गया है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि उनकी मृत्यु कब हुई।”

मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हुई

विस्फोट के बाद मंगलवार को 13 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को सात और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। अधिकारियों के अनुसार, पांच घायल लोगों की हालत गंभीर है और 11 अन्य को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

विस्फोट के बाद जारी एक बयान में, वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट ने कहा, “हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि 14 अप्रैल 2026 की दोपहर को सिंहितराई स्थित हमारे प्लांट की यूनिट 1 के बॉयलर में एक घटना घटित हुई, जिसमें हमारे व्यापारिक साझेदार, एनजीएसएल के कर्मचारी शामिल थे।” इसके बाद, कंपनी ने मृतकों के परिवारों के लिए 35 लाख रुपये और घायलों के लिए 15 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

पश्चिम बंगाल के उन कई श्रमिकों में से एक अजीत नास्कर ने कहा, “मैं यहां एक महीने से ज्यादा समय से काम कर रहा हूं। हमें परिसर को रंगने का काम सौंपा गया था। यह घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे हुई, जब हम लंच के बाद अपना काम शुरू ही कर रहे थे। अचानक मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और चारों ओर धुआं ही धुआं था।”

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसे पर अनिल अग्रवाल का भावुक पोस्ट

अनिल अग्रवाल ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, ‘इस घटना में प्रभावित हर व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है। आपके आंसू मेरे हैं, आपका दर्द मेरा अपना है।’ अग्रवाल ने कहा, ‘हम हर तरह से आपके साथ हैं। मामले की पूरी जांच चल रही है। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।’ पढ़ें पूरी खबर…