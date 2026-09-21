अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज की साइप्रस स्थित एक कंपनी को लेकर ICBC ने 2016 में कुछ चिंताएं जताई थीं। इनमें कंपनी का जटिल कारोबार, कमजोर आर्थिक स्थिति और जरूरी जानकारी देने में उसकी हिचकिचाहट शामिल थी।

ICBC ने 50 करोड़ डॉलर के लोन को लेकर इस कंपनी को अपनी आंतरिक निगरानी सूची में रखा था। हालांकि, रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी ने 2017 में बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया था।

द इंडियन एक्सप्रेस ने इन रिकॉर्ड्स की समीक्षा की है। ये रिकॉर्ड ‘चाइना कैपिटल’ नाम की उस ग्लोबल जांच का हिस्सा हैं जिसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने किया है। इस जांच में ICBC की लंदन शाखा से लीक हुई 48 लाख फाइलों की पड़ताल की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस इस जांच में ICIJ का साझेदार है।

वेदांता की कंपनी के लोन की जांच

ICBC के 2014 के आंतरिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि बैंक ने वेदांता की कंपनी को लोन देने पर विचार किया था। बाद में बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों से विस्तृत जांच (Enhanced Due Diligence) भी कराई। इसकी वजह यह थी कि कंपनी ने अनुपालन जांच के लिए मांगी गई कुछ जरूरी जानकारी देने में कथित तौर पर आनाकानी की थी।

वेदांता के प्रवक्ता ने कहा, ”यह लोन सुविधा 2013 में छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ तय की गई थी और बाद में पूरी तरह चुका दी गई। आम तौर पर मूल बैंक अपने लोन का हिस्सा दूसरे बाजार में दूसरे निवेशकों को बेच सकते हैं। ICBC के पास अगर इस लोन का कोई हिस्सा आया था तो वह ऐसे ही किसी ट्रांसफर के जरिए आया होगा। फिलहाल ICBC और वेदांता के बीच कोई संबंध नहीं है। वेदांता ने वर्षों से अपने कामकाज की जानकारी पारदर्शी तरीके से साझा की है और अपने मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का पालन किया है।”

रिकॉर्ड के मुताबिक, ICBC ने 50 करोड़ डॉलर के चार साल के आगे सिंडिकेटेड लोन में हिस्सा लिया था। यह लोन साइप्रस में रजिस्टर्ड Welter Trading Ltd को दिया गया था जो वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी की पूरी तरह स्वामित्व वाली कंपनी थी। इस लोन की गारंटी वेदांता रिसोर्सेज ने दी थी।

ICBC इस लोन में एक प्रमुख कर्जदाता था। बैंक का कुल करीब 6.5 करोड़ डॉलर का एक्सपोजर था। इसमें लंदन कार्यालय का 2.9 करोड़ डॉलर, सिंगापुर कार्यालय का 2 करोड़ डॉलर और मुंबई कार्यालय का 1.5 करोड़ डॉलर शामिल था।

ICBC के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, 2015 के आखिर तक वेदांता लोन की सभी शर्तों का पालन कर रही थी और लोन सामान्य तरीके से चल रहा था। इसके बाद कमोडिटी की कीमतें गिरने लगीं और रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग कई बार घटाई। इसके चलते बैंक ने कंपनी की स्थिति की जांच शुरू की। फरवरी-मार्च 2016 में बैंक की चिंताएं और बढ़ गईं।

ICBC की निगरानी रिपोर्ट

ICBC की एक आंतरिक निगरानी रिपोर्ट में कहा गया कि चिंता की मुख्य वजहें थीं- कमोडिटी की गिरती कीमतें, रेटिंग एजेंसियों की ओर से लगातार कई स्तर की रेटिंग कटौती और कंपनी की ओर से लोन की कुछ वित्तीय शर्तों में ढील देने की मांग।

यह मांग ऐसे समय आई जब वेदांता पर 2016 के मिड तक करीब 1.3 अरब डॉलर कर्ज चुकाने या दोबारा फाइनेंस करने का दबाव था। इसी वजह से S&P ने फरवरी 2016 में वेदांता की रेटिंग घटा दी और उसे नकारात्मक संकेत के साथ CreditWatch पर डाल दिया। S&P ने इसके पीछे कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति, कर्ज दोबारा जुटाने का जोखिम और जटिल कॉरपोरेट ढांचे को वजह बताया।

बाद में ज्यादातर कर्जदाताओं ने कंपनी की लोन शर्तों में ढील देने की मांग को मंजूरी दे दी। इसके बाद अप्रैल 2016 में S&P ने वेदांतो को CreditWatch से हटा दिया। S&P ने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त फंडिंग है, वह आपसी कंपनियों के बीच दिए गए लोन की मदद से अपना पुराना कर्ज चुका सकती है और उसे लोन की शर्तों में जरूरी छूट भी मिल गई है। इससे लोन की शर्तें टूटने का खतरा खत्म हो गया।

इसके बावजूद ICBC ने वेदांता से जुड़े अपने लोन को अपनी आंतरिक निगरानी सूची में रखा।

अप्रैल 2016 की एक ICBC रिपोर्ट में कहा गया कि वेदांता समूह की बताई गई ज्यादातर नकदी Cairn India Ltd और Hindustan Zinc Ltd के पास थी। लेकिन इन दोनों कंपनियों में वेदांता रिसोर्सेज की वास्तविक हिस्सेदारी क्रमशः करीब 37.6% और 40.8% थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि समूह के पास भले ही बड़ी मात्रा में नकदी थी। लेकिन उसमें से करीब एक-तिहाई ही ऐसी नकदी थी जिसका इस्तेमाल पैरेंट कंपनी अपने फंड और कर्ज की जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकती थी।

नकदी तक पहुंच का यह मुद्दा वेदांता के जून 2015 में Cairn India के साथ विलय के प्रस्ताव के समय भी सामने आया था। कंपनी ने कहा था कि विलय से समूह का ढांचा आसान होगा और Cairn India की नकदी तक पहुंच बेहतर होगी।

ICBC की रिपोर्ट में वेदांता रिसोर्सेज की पैरेंट कंपनी के बारे में यह भी कहा गया कि उसके पास ‘कोई ऑपरेटिंग एसेट नहीं’ है और वह लगभग पूरी तरह अपनी सहायक कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर निर्भर है। इसके चलते होल्डिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति को ‘बेहद कमजोर’ बताया गया।

जरूरी जानकारी देने में कंपनी की हिचकिचाहट

2017 की एक ग्राहक जांच रिपोर्ट में कहा गया कि Welter Trading Ltd ने ICBC London को उन नियामकीय जानकारियों से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं जिनकी जानकारी बैंक ने उससे मांगी थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी जरूरी जानकारी देने में हिचक रही थी, इसलिए बैंक पूरी जांच नहीं कर पाया। इसके बाद ICBC ने एक बाहरी कंपनी ने विस्तृत स्वतंत्र जांच कराई।

जांच के बाद भी रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ जानकारियां ICBC के मानकों के हिसाब से डिटेल में नहीं दी गई थीं। इनमें कंपनी का मालिक कौन है, पैसे का स्रोत क्या है, कंपनी को वास्तव में कौन नियंत्रित करता है और दूसरी नियामकीय जानकारियां शामिल थी।

इन चिंताओं के बावजूद इस कारोबारी संबंध के खत्म होने पर बैंक को कोई कर्ज नुकसान नहीं हुआ और Welter Trading को बाद में ICBC की निगरानी सूची से हटा दिया गया।

चीन के इस बैंक की भारत में स्थिति

भारत में ICBC की एकमात्र मुंबई शाखा ने सितंबर 2011 में काम शुरू किया था। 2015 में कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के पास उपलब्ध शुरुआती रिकॉर्ड की तुलना में बैंक का कारोबार करीब पांच गुना बढ़ चुका था।

मुंबई शाखा की 2025-26 की सबसे हालिया बैलेंस शीट के मुताबिक, उसके टॉप 20 कर्जदारों पर 2203 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था। यह बैंक के कुल दिए गए कर्ज का 58.14 प्रतिशत था।

बैंक ने 18 सितंबर 2011 को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपनी मुंबई शाखा खोली थी। यह भारत में किसी मुख्यभूमि चीनी बैंक की पहली शाखा थी। बैंक ने इसे भारत और चीन के बीच कारोबारी संबंध मजबूत करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता बताया था।

चीनी सरकार के पास ICBC की 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। हालांकि 2024 की CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक की कुल लोन बुक में विदेशों में दिए गए लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 8.5 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई शाखा मुख्य रूप से कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस और आयात-निर्यात से जुड़े कारोबार में काम करती है।

9 जून 2018 को द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि गृह मंत्रालय (MHA) ने ICBC की भारत में दूसरी ब्रांच खोलने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। मंत्रालय की आपत्ति की एक वजह यह थी कि बैंक की मौजूदा मुंबई शाखा में अनुमति से ज्यादा चीनी नागरिक काम कर रहे थे।

गौर करने वाली बात है कि ICBC ने अभी तक भारत में दूसरी ब्रांच नहीं खोली है।

इन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ ने ICBC को सवालों की सूची भेजी थी लेकिन बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया।

डोकलाम में आमने-सामने थे भारत-चीन, ICBC मुंबई ने रोक दिए 185 मिलियन डॉलर के लोन

2017 में जब भारत और चीन के सैनिक पूर्वोत्तर सीमा पर डोकलाम में आमने-सामने थे, तब इस टकाव का असर नक्शे में 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मुंबई तक पहुंच गया था। मुंबई में चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) की भारत में एकमात्र ब्रांच है।