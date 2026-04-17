वेदांता ग्रुप के फाउंडर अनिल अग्रवाल को छत्तीसगढ़ में हुए पावर प्लांट ब्लास्ट हादसे की एफआईआर में नामज़द किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की और अन्य लोगों के साथ वेदांता प्रमुख का नाम भी इसमें शामिल है। मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को वेदांता ग्रुप का पावर प्लांट में विस्फोट हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए।

सक्ति ज़िला पुलिस के बयान के अनुसार, वेदांता के पावर प्लांट में बॉयलर-01 में एक बड़ा विस्फोट हुआ। मुख्य बॉयलर निरीक्षक (Chief Inspector of Boilers) द्वारा जगह पर पेश शुरुआती तकनीकी रिपोर्ट में बताया गया कि बॉयलर फर्नेस के अंदर ईंधन का जमाव बहुत ज्यादा हो गया था जिससे अत्यधिक दबाव बना और आखिरकार विस्फोट हो गया।

जांच में क्या-कुछ पता चला?

पुलिस के बयान में आगे कहा गया कि अत्यधिक दबाव के कारण बॉयलर की निचली पाइप अपनी निर्धारित स्थिति से खिसक गई जिससे यह गंभीर हादसा हुआ। सक्ती की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि ईंधन का अत्यधिक जमाव और उससे उत्पन्न अतिरिक्त दबाव ही विस्फोट के मुख्य कारण थे।

जांच के दौरान यह सामने आया कि वेदांता ग्रुप और NGSL ने मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव तथा संचालन से जुड़े मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया। उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही और संचालन में चूक के कारण बॉयलर के दबाव में अचानक उतार-चढ़ाव हुआ जिससे यह दुर्घटना हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर इस घटना में स्पष्ट रूप से लापरवाही पाई गई है।

पुलिस ने आगे बताया गया कि डभरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 106(1) (लापरवाही से मृत्यु), 289 (मशीनरी के संबंध में लापरवाही) और 3(5) (सामूहिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अनिल अग्रवाल (वेदांता कंपनी के निदेशक), कंपनी मैनेजर देवेंद्र पटेल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया लापरवाही के आधार पर दर्ज किया गया है।

सक्ति के पुलिस अधीक्षक प्रफुल ठाकुर ने कहा, ”इंडस्ट्री विभाग, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ (FSL) और तकनीकी टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।”

यह धमाका सिंहितराई गांव में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में दोपहर करीब 2 बजे एक बॉयलर ट्यूब में हुआ।

ज़िले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”पाइपलाइन फटने के बाद लगभग 600 डिग्री तापमान की सुपरहीटेड भाप वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले गई। लोग उस समय वहां लंच कर रहे थे। वहीं कुछ लोग जो उस समय टहल रहे थे, वे भी घायल हो गए।”

पावर प्लांट का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर (एक्साइज) और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा, ”भारत सरकार ने भी एक समिति गठित की है। तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। यह बहुत बड़ा हादसा है और दोषियों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों के लिए 42 लाख रुपये और घायलों के लिए 17 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है। साथ ही पेंशन का भी प्रावधान है और मृतकों के परिवारों को रोजगार दिया जाएगा।”

सक्ती कलेक्टर अमृत विकास ने बताया कि इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

इससे पहले, बुधवार को वेदांता ग्रुप ने मृतकों के परिजनों के लिए 35 लाख रुपये और घायलों के लिए 15 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की थी।

यह भी पढ़ें: वेदांता पावर प्लांट हादसा: ‘वह हमारा घर बनाने के लिए पैसे बचा रहा था’, किसी का सपना टूटा, तो किसी का छिना सहारा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम केंद्र के बाहर बैठे एक युवक ने पूछा, “वह हमारे परिवार का घर बनाने के लिए पैसे बचा रहा था। अब कौन बनाएगा।”