नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार (30 अगस्त) को बड़ा बयान दिया। नोटबंदी के बारे में बोलते हुए उन्होंने बहुत सी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण पैसा काले से सफेद नहीं हुआ है। लेकिन वह स्लेटी जरूर हुआ है। काला धन अभी भी वहीं मौजूद है, जहां वह था। राजीव कुमार का बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने नोटबंदी कारो​बारियों के काले धन को सफेद करने के लिए की थी।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा,” नोटबंदी की वजह से करंसी काले से सफेद नहीं हुई है। लेकिन वह स्लेटी जरूर हो गई है। वह अभी भी वहीं है, जहां थी। नकद से लेनदेन में भी कमी आई है। अगर देश में ऐसा भय पैदा हुआ है कि कैश में लेनदेन करना गलत है। तो क्या यह नोटबंदी का प्रभाव नहीं है?

Who said that the sole purpose of demonetisation was that less currency should be deposited?Over Rs 3-4 lakh cr have returned to system & are under the scanner of tax authorities.Notices were sent on 18 lakh accounts & probe is underway in lakhs of them: Niti Aayog VC Rajiv Kumar pic.twitter.com/75W2jTRUt4

The currency might not have turned from black to white, but at least it has turned to grey. It is still there. Cash transactions have also been reduced. If fear has developed in the nation against cash transactions by wrong means, isn’t it an effect of demonetisation?:Rajiv Kumar pic.twitter.com/fg5qCPVBRh

