भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया गया। नई टीम में कई पुराने और अनुभवी चेहरों की वापसी हुई है। साथ ही पार्टी ने संगठन में महिलाओं को भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारियों तक महिलाओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है।

जारी की गई सूची के मुताबिक, नितिन नवीन की नई टीम में कुल 12 महिलाओं को अलग-अलग पद और दायित्व दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक छह महिलाएं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं।

राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 6 महिला चेहरे

नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में छह महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का है। राजस्थान से आने वाली वसुंधरा राजे भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और राज्य की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनके अलावा आंध्र प्रदेश से डी. पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, महाराष्ट्र से डॉ. भारती पर्वीन पवार और पश्चिम बंगाल से डॉ. मधुचंद्रकार को भी जिम्मेदारी दी गई है।

स्मृति ईरानी की टॉप लीडरशिप में वापसी

नितिन नवीन की नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी भी चर्चा का विषय है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश से आने वाली स्मृति ईरानी भाजपा के प्रमुख और चर्चित चेहरों में रही हैं।

राष्ट्रीय महासचिव का पद पार्टी संगठन में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में स्मृति ईरानी को इस जिम्मेदारी के जरिए एक बार फिर भाजपा की शीर्ष संगठनात्मक टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है।

राष्ट्रीय सचिवों में भी महिला प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय सचिवों की सूची में भी तीन महिलाओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, नागालैंड से फांगनोन कोन्याक और उत्तर प्रदेश से संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

महिला मोर्चा की कमान रूपकुमारी चौधरी के हाथों में

भाजपा के महिला संगठन की जिम्मेदारी भी एक महिला नेता को दी गई है। छत्तीसगढ़ की रूपकुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। महिला मोर्चा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सोशल मीडिया टीम में भी महिला चेहरा

भाजपा की डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति को देखते हुए इस मोर्चे में भी महिला प्रतिनिधित्व रखा गया है। महाराष्ट्र की प्रीती गांधी को सोशल मीडिया को-कन्वेनर की जिम्मेदारी दी गई है। यह पद पार्टी के डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया से जुड़े संगठनात्मक कामकाज के लिहाज से अहम है।

12 महिला नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी

कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम में 12 महिलाओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। इनमें छह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव, तीन राष्ट्रीय सचिव, एक महिला मोर्चा अध्यक्ष और एक सोशल मीडिया को-कन्वेनर शामिल हैं।

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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया गया है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। साथ ही इस टीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल को ही रखा गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।