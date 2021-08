उत्‍तर प्रदेश का पीलीभीत ज‍िला चार अगस्‍त को एक बार फ‍िर कोरोना मुक्‍त हो गया है। चार अगस्‍त को आए आंकड़े के मुताब‍िक ज‍िले में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं बचा। स्‍थानीय बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस पर खुशी जाह‍िर करते हुए बधाई दी और उम्‍मीद जताई क‍ि ऐसी ही स्‍थ‍ित‍ि बनी रहे। साथ ही, आगाह क‍िया क‍ि अभी खतरा टला नहीं है।

वरुण गांधी ने पीलीभीत में कोरोना से पीड़‍ित-प्रभाव‍ित लोगों की कई तरह से मदद की है। उन्‍होंने इसके ल‍िए अपना धन कुर्बान करने का वादा कर रखा है। गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भीषण पर‍िस्‍थ‍ितयों के बीच इस द‍िशा में कई पहल क‍िए थे। उनका कहना है क‍ि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ल‍िहाजा मदद का स‍िलस‍िला जारी रखने की जरूरत है।

My constituency Pilibhit now has 0 COVID positive cases. I congratulate the local administration and the people of Pilibhit for their discipline, and for working together in making the district corona-free. May it stay this way. pic.twitter.com/DOMGJPcJNL

— Varun Gandhi (@varungandhi80) August 4, 2021