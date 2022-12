G 20 Meet: जी 20 देशों के सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाम तय

Varanasi to Host G-20 Meet: विदेश मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के करीब 55 शहरों में G20 सम्मेलन मनाया जाएगा। बतौर विदेश मंत्री मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

