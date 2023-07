Gyanvapi Mosque Case: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जारी रहेगा ASI सर्वे, खुदाई पर लगाई रोक

Supreme Court on Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे को रोकने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स: ANI)

Gyanvapi Masjid Case News: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक सप्ताह तक एएसआई को सर्वे के लिए खुदाई की इजाजत नहीं दी है। सर्वे का बाकी काम जारी रहेगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया जिला कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में खुदाई से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि जिला अदालत ने आदेश इतना जल्दबाजी में दिया है कि सर्वे शुरू होने के बाद उसके पास हाईकोर्ट जाने का समय नहीं था। कोर्ट ने पहले इस मामले को 2 बजे तक सुनवाई के लिए टाल दिया लेकिन बाद में इस मामले की सुनवाई की। क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है? कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां खुदाई हो रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एएसआई को 11.15 बजे कोर्ट में पेश होकर सर्वे के बारे में जानकारी देने को कहा। इस पर सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान एक ईंट भी वहीं हटाई गई है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेहता ने कहा कि एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की। सुबह 7 बजे से जारी है सर्वे वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी है। जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कर इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। एएसआई की 43 सर्वेयर की टीम सर्वे कर रही है। एएसआई आधुनिक तकनीक से पूरे परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि वजूखाने का सर्वे नहीं किया जाएगा।

