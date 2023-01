Vande Bharat Train से अब नहीं टकराएंगे जानवर! रेलवे ने जारी किए 8 टेंडर, 245 करोड़ रुपये खर्च कर होगा यह काम

Vande Bharat Route: मुंबई- अहमदाबाद रेल रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस कई बार जानवरों से टकरा चुकी है। अब इस रूट की फेंसिंग का काम किया जा रहा है।

Mumbai- Ahmedabad Railway Route पर कई बार वंदेभारत जानवरों से टकरा चुकी है (File Photo- Express /Ganesh Shirsekar)

Vande Bharat Route: भारत में अब कई रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। मुंबई-अहमदाबाद रूट पर यह ट्रेन ट्रैक पर जानवर आने की वजह से कई बार हादसों का शिकार हो चुकी है। इस रूट पर ट्रेन ट्रैक से जानवरों को दूर रखने के लिए रेलवे ने फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस रूट पर सभी आठ टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इस रूट पर फेंसिंग में करीब 245.26 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नवंबर 2022 में रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे ट्रैक्स पर करीब 1000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वाल (Railway Track Boundary Wall) बनाई जाएगी। इसे बनाने में पांच से 6 महीने का समय लगेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे ने इससे पहले नई दिल्ली-आगरा रूट (New Delhi Agra Rail Route) पर कई हिस्सों में कंक्रीट स्लीपर बार के जरिए फेंसिंग कर चुका है लेकिन यह भारतीय रेलवे के लिए कभी कारगर नहीं रहा है। रेल मिनिस्ट्री (Rail Ministry) के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस साल जानवर, मानव संबंधित हादसों की वजह से रेलवे का नुकसान (Railway Loss) बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में जहां रेलवे को नुकसान के 2115 मामले दर्ज किए गए थे जबकि इस साल अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच ही ऐसे 2650 मामले सामने आ चुके हैं।

