स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ के कथित अपमान को लेकर ओडिशा में सियासी विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) की ओडिशा इकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडा ने रविवार को कहा कि पार्टी ने तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के कथित अपमान और उसके गायन में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है।

पांडा ने आरोप लगाया, ”वंदे मातरम का अपमान करना और उसके गायन में रुकावट डालना दंडनीय अपराध है। इसलिए हमने पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।”

कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज

वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण गायन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी।

कांग्रेस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने का इशारा कर रही थीं क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे। पार्टी ने कहा कि इस घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

कांग्रेस भवन तक निकाला मौन जुलूस

इस विवाद के बीच भाजपा की भुवनेश्वर जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने राज्य पार्टी कार्यालय से मास्टर कैंटीन चौक स्थित कांग्रेस भवन तक मौन जुलूस निकाला। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के व्यवहार से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

‘इतिहास किसी को माफ नहीं करता’

बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। 15 अगस्त को कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुई एक कथित घटना पर उन्होंने बिना शर्त सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है।

सुमित्राे चटर्जी ने आरोप लगाया कि इवेंट के दौरान असुविधा थी और वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने से रोकने की बार-बार कोशिश की गई। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस कथित घटना को सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गलती का बेशर्मी से दोहराना बताया।