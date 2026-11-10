केरल में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कासरगोड में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन बीच में ही अपनी सीट पर लौट आए। इस घटना को लेकर बीजेपी ने मंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर की आलोचना की है। वहीं, मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, सोमवार को केरल के कासरगोड जिले के मुल्लेरिया स्थित एक फैमिली हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक लैब का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गाया जाने लगा। हालांकि, राष्ट्रगीत के सभी छंद गाए जाने लगे तो मंत्री बीच में ही मंच से हटकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए।

मंत्री के साथ सांसद और जिला कलेक्टर भी लौटे सीट पर

इस कार्यक्रम में कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन, विधायक कल्लात्रा माहिन और जिला कलेक्टर श्रीधन्या सुरेश भी मौजूद थे। ये तीनों भी वंदे मातरम का गायन पूरा होने से पहले ही अपनी सीटों पर लौट आए।

हालांकि, जिले के कांग्रेस विधायक के. नीलकंदन और कांग्रेस जिला समिति के अध्यक्ष पी. के. फैजल राष्ट्रगीत का गायन पूरा होने तक मंच पर खड़े रहे। गौरतलब है कि इस इलाके की पंचायत पर बीजेपी का शासन है। केरल में फैमिली हेल्थ सेंटर के संचालन में स्थानीय निकायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बीजेपी ने मंत्री पर लगाया राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप

मंगलवार को बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस सरकार और संबंधित अधिकारियों पर निशाना साधा। बीजेपी की जिला अध्यक्ष एम. एल. अश्विनी ने कहा कि मंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर के इस व्यवहार से समाज में गलत संदेश गया है।

उन्होंने इसे प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कहा कि इन लोगों ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। अश्विनी ने चेतावनी दी कि बीजेपी मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

‘वंदे मातरम कार्यक्रम के एजेंडे में नहीं था’

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों में केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। वंदे मातरम कार्यक्रम के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन पंचायत के दो सदस्यों ने पूरा गीत गाया। हम राज्य सरकार के कार्यक्रमों में बीजेपी के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे।” मंत्री के इस बयान के बाद वंदे मातरम को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

केरल में पहले भी विवादों में रहा है वंदे मातरम

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही वंदे मातरम को लेकर विवाद जारी है। इस साल 18 मई को मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के नेतृत्व में कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम गाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन की ओर से किया गया था।

हालांकि, विधानसभा के पहले सत्र में सरकार ने वंदे मातरम के केवल शुरुआती दो छंद ही बजाने की अनुमति दी थी। इस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। दूसरी ओर, सीपीआई (एम) ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और बीजेपी के एजेंडे के सामने झुकने का आरोप लगाया था।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी उठा था मुद्दा

अगस्त में यह विवाद उस समय फिर सामने आया, जब मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के सभी छह छंद गाने के केंद्र सरकार के निर्देश को आगे बढ़ाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के दबाव में ऐसा करने से बच रही है। वहीं, सीपीआई (एम) ने यूडीएफ सरकार पर संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया।

आखिरकार राज्य सरकार ने आधिकारिक राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के निर्देश का पालन किया था। ऐसे में केरल में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर गहरा गया है।

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