बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। 15 अगस्त को कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुई एक कथित घटना पर उन्होंने बिना शर्त सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है।

सुमित्राे चटर्जी ने आरोप लगाया कि इवेंट के दौरान असुविधा थी और वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाने से रोकने की बार-बार कोशिश की गई। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस कथित घटना को सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती का बेशर्मी से दोहराना बताया।

सोनिया गांधी को लिखा पत्र

सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में नैहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने कहा कि वह एक आम नागरिक, एक देशभक्त और बंकिम चंद्र के सीधे वंशज के तौर पर यह लिख रहे हैं, और इस घटना पर गहरा दर्द, खालीपन और गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के इवेंट के एक वीडियो में सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हुए दिख रही हैं, जब वंदे मातरम बजाया जा रहा है। इसके बाद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कथित तौर पर गाना रोकने का इशारा करते हुए देखा जा सकता है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया कि वंदे मातरम के पूरे वर्जन को गाने से रोकने की कोई कोशिश की गई थी। पार्टी ने कहा कि सोनिया गांधी सिर्फ खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। सुमित्रो चटर्जी ने श्री अरबिंदो के वंदे मातरम को एक ऐसा मंत्र बताया, जिसने देश को देशभक्ति के धर्म में शामिल किया। सुमित्रो चटर्जी ने कहा कि आज़ाद भारत की धरती पर पूरा गीत गाने में कोई भी हिचकिचाहट खुदीराम बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान है।

सुमित्रो चटर्जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका पर ज़ोर दिया और 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में रवींद्रनाथ टैगोर के वंदे मातरम गाने और 1905 में बनारस कांग्रेस सेशन में सरला देवी चौधुरानी के गाने का ज़िक्र किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के समर्थकों को भी याद किया, जिन्होंने 1909 में उनके देशद्रोह के ट्रायल के दौरान यह गाना गाया था और हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स ने 1938 में निज़ाम की रोक के बावजूद इसे एक रैली के नारे के तौर पर इस्तेमाल किया था।

जिन्ना का किया गया जिक्र

सुमित्रो चटर्जी ने आरोप लगाया कि गाने के प्रति कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी नई नहीं है। उन्होंने 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना के एतराज़ के बाद वंदे मातरम को छोटा करने के पार्टी के फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस समझौते की परछाई पार्टी के बर्ताव में फिर से दिख रही है।

सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस की पश्चिम बंगाल स्टूडेंट विंग, छात्र परिषद की ओर भी इशारा किया, जो मंत्र मोदेर संजीवन – वंदे मातरम का नारा इस्तेमाल करती है। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी की टॉप लीडरशिप इस गाने से क्यों असहज होगी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि भारत की कलेक्टिव मेमोरी और बंकिम चंद्र की लेगेसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह गाना स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से मिला एक राष्ट्रीय पहचान है और इसका सम्मान करना देश के स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान करने के बराबर है।

सोनिया गांधी से माफी की मांग

सुमित्रो चटर्जी ने चेतावनी दी कि इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता। सुमित्रो चटर्जी ने कहा कि कोई भी लीडरशिप जो अपने आज़ादी के मंत्र का सम्मान करने में नाकाम रही, उसे आखिरकार गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कथित घटना से पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और उन्होंने गांधी से आत्मचिंतन करने और देश, खासकर राज्य के लोगों से बिना शर्त माफ़ी मांगने की अपील की।

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शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ‘वंदे मातरम’ सुनाकर दिखाएं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।