Vande Bharat Express News: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है लेकिन अगर उस ट्रेन के साथ भी लापरवाही होगी तो रेलवे की साख पर बट्टा लगेगा। कुछ वैसा ही वाकया एक वंदे भारत ट्रेन के साथ हुआ है क्योंकि अक्टूबर में कथित तौर पर एक खराब ब्रेकिंग सिस्टम वाली वंदे भारत ट्रेन झारखंड से यूपी के झांसी तक चली गई लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ट्रेन चला रहे लोकों पायलटों ने एक नहीं बल्कि कई बार अलग-अलग स्टेशनों पर कमजोर ब्रेकिंग सिस्टम की शिकायत की, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया। अब इस मामले में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने जांच शुरू कर दी है।

वंदे भारत में लापरवाही का मामला कब का है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 24 अक्टूबर की है। खाली चेयर कार रेक को एक मालगाड़ी से झारखंड के हटिया से उत्तर प्रदेश के झांसी ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम को मालगाड़ी के इंजन के साथ जोड़ा जाना था, जो पूरी यात्रा के दौरान रेक को खींचेगा।

हालांकि जानकारी ये मिली कि रेलवे स्टाफ न सिर्फ़ सही इंटीग्रेशन पक्का करने में नाकाम रहे थे, बल्कि प्रॉब्लम बताने के बाद भी ट्रेन के क्रू की वॉर्निंग को नज़रअंदाज़ कर दिया।

रेलवे ने बिठाई जांच

साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कहा, “बिना सही ब्रेक पावर के ट्रेन चलाना एक गंभीर सुरक्षा चिंता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है, स्टाफ और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है और रेलवे ऑपरेशन की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।” रांची के डिविजनल रेलवे मैनेजर को जांच शुरू करने का आदेश देते हुए कहा कि है कि यह पता लगाया जाएगा कि कैसे वंदे भारत की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी चूक हो गई।

गड़बड़ी की कैसे पता लगी वजह?

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया था। यहां ट्रेन की जांच की गई तो पता चला कि सभी कोचों के ब्रेकिंग सिस्टम अलग कर दिए गए थे। इसी वजह से कोचों में ब्रेक नहीं लग रहे थे।

इस दौरान, ट्रेन ने करीब 463 किलोमीटर का सफर सिर्फ इंजन के ब्रेक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के सहारे पूरा किया। कोचों के ब्रेक इस दौरान काम नहीं आए, जिसके चलते संभावित हादसा तो टल गया लेकिन रेलवे के कुछ अधिकारियों की पोल खुल गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह नई ट्रेन बेंगलुरु, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन रविवार (15 नवंबर, 2026) से अपनी नियमित सेवा शुरू करेगी। इसका संचालन और रखरखाव दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) जोन द्वारा किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…