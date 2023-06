PM मोदी आज देंगे 5 वंदे भारत की सौगात, जानिए अब तक कितना फैला चुका इस सुपरफास्ट ट्रेन का नेटवर्क, दूसरों से अलग कैसे?

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे एक साथ पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए भोपाल के ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी इन ट्रोनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत के पास इस समय बुलेट ट्रेन तो नहीं है, लेकिन इस स्वदेशी ट्रेन का नेटवर्क फुल स्पीड से बढ़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी भोपाल से रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो-भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, हटिया-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। यहां भी गोवा, बिहार और झारखंड को तो अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। जब कल पीएम मोदी इन ट्रोनों को हरी झंडी दिखा देंगे, तब वंदे भारत ट्रेनों का कुल आंकड़ा 27 पहुंच जाएगा। वैसे देश को सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी, 2019 को मिली थी। उस ट्रेन को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। उसके बाद इस सुपरफास्ट ट्रेन का सिललिसा ऐसा शुरू हुआ कि चार सालों के अंदर में ही 27 ट्रेनें लॉन्च कर दी गईं। पहली वंदे भारत जो लॉन्च की गई थी, उसकी रफ्तार 160 प्रति घंटे किलोमीटर की थी। लेकिन अब अधिकतम रफ्तार 220 प्रति घंटे किलोमीटर की हो गई है। सरकार जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, इसमें और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी वर्तमान में इन रूट्स पर वंदे भारत दौड़ती- नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा,गांधीनगर से मुंबई, दिल्ली से अंब अंदौरा, चेन्नई से मैसूर, नागपुर से बिलासपुर, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, मुंबई से सोलापुर, मुंबई से शिरडी, कमलापति रेलवे स्टेशन (भोपाल) से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, सिकंदराबाद से तिरुपति, चेन्नई से कोयंबटूर

