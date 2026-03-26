भारतीय रेलवे हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। रेलवे की कैटरिंग सर्विस से जुड़ी शिकायतें कई बार चर्चा का विषय बन जाती हैं। अब ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जिसमें IRCTC ने यात्री को खाने के साथ ऐसा दही परोसा जिसमें कीड़े तैर रहे थे। जी हां, 15 मार्च 2026 की सुबह, पटना से टाटानगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 21896) में सफर कर रहे यात्रियों के लिए एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाने वाली इस ट्रेन में परोसे गए खाने की क्वॉलिटी ने यात्रियों को नाराज़ कर दिया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है।
यात्री रितेश कुमार अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें खाने में अमूल का दही परोसा गया। जैसे ही उन्होंने दही का पैकेट खोला, उनका ध्यान दही में तैर रहे कीड़ों पर गया। यह दृश्य देखकर रितेश स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अन्य यात्रियों को इसकी जानकारी दी जिसके बाद कोच में हलचल मच गई। कई यात्रियों ने अपने-अपने पैकेट चेक करने शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने इसी तरह की शिकायतें भी कीं।
रेलवे ने लगाया 50 लाख का जुर्माना
रितेश कुमार ने बिना देर किए इस मामले की शिकायत रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से फैल गया। यात्रियों ने सवाल उठाया कि इतनी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है।
रेल मंत्रालय ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में भोजन की गुणवत्ता में भारी लापरवाही पाई गई। इसके बाद रेलवे ने सख्त कार्रवाई करते हुए IRCTC पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपये का भारी दंड लगाया गया। रेलवे ने सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया।
रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यात्रियों को अब उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और रेलवे अपनी सेवाओं में और सुधार करेगा।
यहां देख सकते हैं वायरल वीडियो: