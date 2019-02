रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना उन आतंकवादियों को करारा जवाब है जिन्होंने पुलवामा हमलों की साजिश रची। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जारी रखते हुए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का फैसला फिर से उठ खड़े होने के उसी जज्बे से प्रेरित है जो 26/11 हमलों के बाद मुंबई ने दिखाया था। बृहस्पतिवार को पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती बम हमलावर ने 100 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों से भरे अपने वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गये।

रेल मंत्री ने कहा, ‘‘जिस तरह से मुंबई में हर किसी ने अपने काम पर लौटकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्हें जवाब दिया, उसी तरह से जनता की सेवा में आज इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को राष्ट्र को सर्मिपत किया गया।’’ शुक्रवार को दिल्ली और वाराणसी के बीच ट्रेन के उद्घाटन सफर में उस पर सवार गोयल ने कहा, ‘‘यह आतंकवादियों को सबसे करारा जवाब है। न तो हमारे जवान और न ही देश की जनता उनके आगे कभी घुटने टेकेगी।’’ गोयल ने कहा कि देश और इसके सैनिक आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं।

पुलवामा आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में गमगीन माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखायी। इस अवसर पर गोयल और रेलवे बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और ट्रेन के इस उद्घाटन सफर का हिस्सा बने।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली से वारणसी की अपनी पहली यात्रा पर आज रवाना होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजाइनरों और इंजीनियरों का मैं आभारी हूं। पिछले साढ़े चार साल में अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से हमने रेलवे को सुधारने का प्रयास किया है।’’ यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी का सफर नौ घंटे और 45 मिनट में पूरा करेगी। इसमें कानपुर और इलाहाबाद में 40 मिनट का ठहराव का समय भी शामिल है, जहां विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।

Deeply saddened by news of the IED blast in #Pulwama, Jammu & Kashmir in which our brave CRPF Jawans have been martyred. My thoughts are with the bereaved families and prayers with our injured Jawans to recover soon.

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 14, 2019