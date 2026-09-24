Vande Bharat train trial run: वंदे भारत ट्रेन के नए चेयर कार रेक ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के नागदा-कोटा-सवाई माधोपुर रेलखंड पर किया गया।

यह परीक्षणों की उस श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) रेक को अंतिम गति प्रमाणन यानी फाइनल स्पीड सर्टिफिकेशन मिलने से पहले कर रहा है। हालांकि 180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पर लोडेड ऑसिलेशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लेकिन रेक के परीक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप से पूरा करने से पहले अभी कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाने बाकी हैं।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में निर्मित वंदे भारत चेयर कार रेक पर इस रेलखंड में हाई-स्पीड तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य अधिक गति पर ट्रेन के प्रदर्शन का आकलन करना है। इसके तहत ट्रेन की राइडिंग क्वालिटी, स्थिरता और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मानकों की जांच की जा रही है।

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के अनुसार, रेक को निर्धारित भार के साथ चलाकर 180 किमी प्रति घंटे तक की गति पर लोडेड ऑसिलेशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस परीक्षण के दौरान रेक के एयर स्प्रिंग्स को भी फुलाया गया था। हालांकि, निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम के तहत खाली स्थिति में ऑसिलेशन ट्रायल अभी किया जाना बाकी है।

हाई-स्पीड परीक्षण कार्यक्रम में अभी ये टेस्ट बाकी

हाई-स्पीड परीक्षण कार्यक्रम में तीन प्रमुख परीक्षण शामिल हैं – ऑसिलेशन ट्रायल, कपलर फोर्स ट्रायल और इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रायल। लोडेड ऑसिलेशन ट्रायल पूरा होने के बाद रेक पर खाली स्थिति में ऑसिलेशन ट्रायल, कपलर फोर्स ट्रायल और इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रायल किए जाने हैं।

कपलर फोर्स ट्रायल में इंजीनियर यह जांचेंगे कि ट्रेन के तेज गति से चलने और ब्रेक लगाने के दौरान कोचों के बीच कितना दबाव और खिंचाव पैदा होता है। इस दौरान कोचों को आपस में जोड़ने वाले कपलर्स पर पड़ने वाले दोनों तरह के बलों की भी जांच की जाएगी।

इसके अलावा, रेक का इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रायल 160 किमी प्रति घंटे तक की गति पर किया जाएगा। इस परीक्षण में आपातकालीन ब्रेक लगाए जाने के बाद ट्रेन के ब्रेकिंग प्रदर्शन और उसके रुकने की दूरी को मापा जाएगा।

RDSO करेगा परीक्षण के आंकड़ों का मूल्यांकन

परीक्षणों के दौरान रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का परीक्षण RDSO के टेस्टिंग डायरेक्टोरेट द्वारा किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक, निर्धारित सभी परीक्षण पूरे होने और उनके परिणाम आवश्यक तकनीकी मानकों पर संतोषजनक पाए जाने के बाद ही रेक को अंतिम स्पीड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

इस वंदे भारत रेक में सीमेंस का प्रोपल्शन सिस्टम और नॉर-ब्रेम्से का ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, “निर्धारित परीक्षण पूरे होने के बाद RDSO रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों और परिणामों का निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर परीक्षण करेगा। पूरे ट्रायल कार्यक्रम के संतोषजनक रूप से पूरा होने और उसके मूल्यांकन के बाद ही अंतिम स्पीड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।”

वंदे भारत रेक में सुरक्षा और यात्री सुविधाएं

वंदे भारत चेयर कार रेक में सुरक्षा के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं दी गई हैं। इनमें कवच, यानी स्वदेश में विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी अलार्म पुश बटन और यात्रियों तथा ट्रेन के चालक दल के बीच बातचीत के लिए टॉक-बैक यूनिट्स शामिल हैं।

ट्रेन में आग का पता लगाने और आग बुझाने की प्रणालियां, केंद्रीय रूप से नियंत्रित ऑटोमैटिक प्लग डोर और कोचों के बीच सीलबंद गैंगवे भी लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए रेक में एर्गोनॉमिक तरीके से डिजाइन की गई सीटें, अपग्रेडेड एग्जीक्यूटिव क्लास सीटिंग और एयर-कंडीशनिंग की सुविधा दी गई है। एयर-कंडीशनिंग सिस्टम में UV-C आधारित एयर डिसइंफेक्शन सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यह रेक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। इसके जरिए ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा के एक हिस्से को वापस विद्युत प्रणाली में भेजने में मदद मिलती है।

180 किमी प्रति घंटे का ट्रायल सफल होने के बाद क्या होगा?

180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक पूरा हुआ लोडेड ट्रायल परीक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेक को अंतिम स्पीड सर्टिफिकेशन मिल गया है। अभी खाली स्थिति में ऑसिलेशन ट्रायल, कपलर फोर्स ट्रायल और इमरजेंसी ब्रेकिंग ट्रायल समेत निर्धारित परीक्षण पूरे किए जाने हैं।

इन सभी परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों और परिणामों का RDSO द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि रेक निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। अंतिम स्पीड सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा, जब निर्धारित सभी परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरे हो जाएं और उनके तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम भी आवश्यक मानकों के अनुरूप पाए जाएं।

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