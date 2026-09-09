पंजाब के लुधियाना में जालंधर बाईपास चौक स्थित डॉ. बी. आर. आंबेडकर की प्रतिमा के अनादर की घटना हुई है। इसके विरोध में दलित संगठनों से जुडे़ लोगों ने बुधवार को शाम 4 बजे तक लुधियाना बंद का आह्वान किया है।

आंबेडकर की प्रतिमा का अनादर करने की यह घटना मंगलवार शाम को हुई। दलित समुदाय के द्वारा बुलाए गए बंद के चलते लुधियाना में कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

दलित संगठनों के सदस्य बुधवार को जालंधर बाईपास के पास इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और प्रतिमा के अनादर के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम

घटना के विरोध में दलित संगठनों के सदस्यों ने सड़क पर धरना दिया और इस वजह से दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके अलावा लुधियाना से जालंधर बाईपास पर भी जाम लगा हुआ है।

जाम में फंसे होने की वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

जाम का असर अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, अंबाला, करनाल और पानीपत तक देखने को मिल रहा है। लुधियाना और जालंधर में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को बंद करा दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा।

जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लुधियाना और जालंधर में कई जगहों पर वाहनों को डायवर्ट किया है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जालंधर में प्रदर्शन किया है।

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