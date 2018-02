वेलेंटाइन डे (14 फरवरी) के मौके पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी गई। कांग्रेस ने ट्विटर पर करीब एक मिनट का वीडियो ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह गले कम लगें और काम ज्यादा करें। कांग्रेस की तरफ से वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलेंटाइन डे की बधाई भी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है- ”Dear Mr. Modi: A very happy #ValentinesDay from us to you (प्रिय श्रीमान मोदी: हमारी तरफ से आपको वेलेंटाइन डे की शुभकामनाएं)” वीडियो में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए दिखाया है- ”इस वैलेंटाइन हम शुभकामना देते हैं कि आप प्यार फैलाएं, न कि जुमला। गले कम लगें, काम ज्यादा करें। नफरत का साथ छोड़ें, सभी भारतीयों को बराबरी से प्यार करें। कभी-कभार हमारे मन की भी बात सुनें। और सबसे जरूरी बात, हर रिश्ते की तरह वही वादे करें जो आप निभा सकें। अबकी बार ढेर सारा प्यार।”

Dear Mr. Modi: A very happy #ValentinesDay from us to you pic.twitter.com/WrYKnN7iBc — Congress (@INCIndia) February 14, 2018

वीडियो के बैकग्राउंड में उदित नारायण वाला गाना ‘पहला नशा पहला खुमार’ सुनाई देता है। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की उन बातों के भी हिस्से लगाए गए हैं जिनमें वह नोटबंदी से फायदे गिनाते हुए और विदेशों से कालाधन लाकर देशवासियों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपये भरने की बात करते हुए दिखते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने एक तस्वीर का स्केच ट्वीट कर संदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि आज के दिन और हर दिन हम उम्मीद करते हैं कि नफरत पर प्यार की जीत होती रहेगी।

स्केच में बड़ी सी मूंछ के दोनों तरफ बच्चे बैठे दिखाई देते हैं। कांग्रेस के इन ट्वीट्स को राहुल गांधी के हाल के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस हर हमले का जवाब प्यार से देगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के इन ट्वीट्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हफ्ते भर पहले कांग्रेस के एक वीडियो में प्रधानमंत्री की उस बात पर निशाना साधा गया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की हंसी पर चुटकी ली थी।

This day and every day, we hope that love continues to win over hate. #ValentinesDay #JanKiBaat pic.twitter.com/JirJrZqzb8 — Congress (@INCIndia) February 14, 2018

