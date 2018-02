वीडियो: देखें वेलेंटाइन डे पर मॉल में घुसकर कैसे बजरंग दल वालों ने मचाया उत्पात

14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के विरोध में हिन्दूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के मंजीरा मॉल में जमकर हंगामा काटा। समाचार एजेंसी एएनआई ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मचाए गए उत्पात का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता मॉल के अंदर शॉपर्सटॉप के शो रूम के बाहर लगे गुब्बारे फोड़ रहे हैं और शोरूम के बोर्ड और दीवारों पर लातें बरसा रहे हैं। इसके बाद कार्यकर्ता एक रेस्टोरेंट में घुसकर वहां लगे गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ कपल्स भी बैठे दिखाई देते हैं जो वीडियो में काफी सहमे हुए मालूम होते हैं। करीब 34 सेकेंड का यह वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के उत्पात की कहानी बयां कर रहा है। वेलेंटाइन डे पर बजरंग दल समेत कई हिन्दूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, चेन्नई समेत देश के कई हिस्सों में ‘इशारा रैली’ निकाली।

हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिन्दू संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चेन्नई के तमिलनाडु में अजीबो-गरीब तरीके से भारत हिंदू फ्रंट मोर्चा के सदस्यों ने वेलेंटाइन डे का विरोध किया। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक कुत्ते और गधे की शादी करा दी। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में दो भेड़ों की शादी कराकर रक्षणा वेदिके नाम के संगठन के प्रदर्शन किया।

गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचक कपल्स को वहां से खदेड़ा और उनके साथ बदसलूकी की। पुलिस ने बाद में कुछ प्रदर्शकारियों को हिरासत में भी लिया। अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा वेलेंटाइन डे और लव-जिहाद के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टरों में हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से सावधान रहने के लिए कहा गया था और एक महिला की तस्वीर इस तरह बनाई गई थी कि उसका आधा चेहरा बुर्का में नजर आ रहा था।

Members of Bajrang Dal harass couples at Sabarmati Riverfront in Ahmedabad. Later detained by police. #ValentinesDay pic.twitter.com/SKM3bLJeVb

महाराष्ट्र के नागपुर में बजरंग दल ने वेलेंटाइन डे के विरोध में रैली निकाली और कहा- ”अगर उन्हें यह दिन मनाने का हक है तो हमें भी अपनी संस्कृति बचाने का हक है।” बजरंग दल की तरफ से यहां तक कहा गया कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में दिखते हैं तो उनकी शादी करा दी जाएगी।

Maharashtra: Bajrang Dal took out a rally in Nagpur against celebration of #ValentinesDay, saying 'Agar unhe Valentine Day manaane ka haq hai toh humein apni sanskriti bachaane ka bhi haq hai, adds if we find any couple on the street that day, we will get them married (13.2.2018) pic.twitter.com/wDK9UcAgW0

— ANI (@ANI) February 14, 2018