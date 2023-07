वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, लैपटॉप समेत इन चीजों के ले जाने पर लगा बैन

वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, लैपटॉप समेत इन चीजों के ले जाने पर लगा बैन

श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से कैमरा, लैपटॉप और टैब पर बैन लगाया गया है। कई वर्षों से आतंकी संगठन वैष्णो देवी यात्रा पर हमला करने की कोशिश कर रहे है।

वैष्णो देवी के दर्शन के बाद तीर्थयात्री भैरों बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाते है। दो किमी की चढ़ाई करने के लिए घोड़े, पालकी और रोपवे साधन है। (PTI)

वैष्णो देवी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर है। श्रद्धालु अब यात्रा पर कैमरा, लैपटॉप और टैब लेकर नहीं जा सकेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गई। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एसओपी जारी की है। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने कहा है कि श्रदालुओं को अपना मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है। उनका कहना है कि मोबाइल फोन से श्रद्धालु अपने परिवार वालों से संपर्क में रहते है। श्रद्धालुओं को इस नियम की जानकारी देने के लिए जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए गए है। इसके अलावा माइक से भी घोषणा की जा रही है। क्यों बदले गए नियम? श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से कैमरा, लैपटॉप और टैब पर बैन लगाया गया है। कई वर्षों से आतंकी संगठन वैष्णो देवी यात्रा पर हमला करने की कोशिश कर रहे है। इसी को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। वैष्णो देवी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपना कैमरा, लैपटॉप, टैब कटरा में ही जमा कराना होगा। श्राइन बोर्ड क्लॉक रूम के अलावा कटरा पर्यटन विभाग, होटल और धर्मशालाओं में भी श्रद्धालु अपना सामान जमा करा सकेंगे। इजाजत के बाद ही होगी अनुमति पिछले कई वर्षों से भवन मार्ग पर डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा ले जाने की मनाही थी। अगर किसी श्रद्धालु को अपना कैमरा, लैपटॉप और टैब लेकर भवन मार्ग पर जाना है तो पुलिस से अनुमति लेना जरुरी है। इसके लिए श्राइन प्रशासन और पुलिस विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

