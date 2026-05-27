वैष्णव किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हिमांगी सखी ने ‘कॉकरोच पार्टी’ को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने समर्थन देते हुए कहा है कि यह ऑनलाइन ग्रुप देश को आईना दिखा रहा है। हिमांगी सखी मंगलवार को पुरुषोत्तम मास के लिए वृंदावन में थीं और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को सामने लाने से डरना नहीं चाहिए।

देश के युवाओं ने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी- हिमांगी

हिमांगी ने कहा, “कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं ने बनाई है। इसका मकसद भ्रष्टाचार के नाम पर फैली गंदगी को सामने लाना है। अगर यह आईना दिखा रही है, तो किसी को आईने से क्यों डरना चाहिए? डर तो उन्हीं को लगता है जो खुद चोर होते हैं। जो नेक होते हैं उन्हें डरने की कोई बात नहीं है।”

हिमांगी ने आगे कहा, “मैं खुद कॉकरोच पार्टी के साथ हूं। किन्नर जगद्गुरु शंकराचार्य के तौर पर मैं हिमांगी सखी, कॉकरोच जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देती हूं। इस पार्टी ने बहुत कम समय में ग्लोबल पहचान बनाई है।”

यह मजाकिया प्लेटफॉर्म तब सामने आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की ‘कॉकरोच’ और ‘पैरासाइट्स’ वाली बातों को लेकर विवाद हुआ। यह बातें वकीलों के सीनियर डेज़िग्नेशन पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान कही गई थीं।

CJI ने बाद में साफ किया कि नकली और बोगस डिग्री के ज़रिए लीगल प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए कही गई उनकी बातें गलत तरीके से बताई गई थीं। कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट 21 मई को भारत में रोक दिया गया था। अकाउंट एक ऑनलाइन सटायर प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब डिजिटल असहमति और युवाओं की फ्रस्ट्रेशन पर एक बड़ी बातचीत बन गया है। यह प्लेटफॉर्म बेरोज़गारी, एग्जाम-पेपर लीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मीम्स और तीखी पॉलिटिकल कमेंट्री का इस्तेमाल करता है।

बीजेपी ने साधा निशाना

बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और संचार एवं सूचना पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की केरल इकाई के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने इसे एक सुनियोजित प्रभाव अभियान बताया।

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पर्यावरणविद् और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने शनिवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में चल रहे ऑनलाइन ‘कॉकरोच’ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। पढ़ें पूरी खबर