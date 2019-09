उत्तराखंड में शानदार सरकारी बंगले के लिए महज 1000 रुपए महीना रुपए लगता है, पर यह मामूली सी रकम सिर्फ बीजेपी के चंद पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए ही है। दरअसल, उत्तराखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लगभग 2.8 करोड़ रुपए का कर्जा है। यह रकम सरकारी बंगलों में की जाने उनकी आवाभगत पर खर्च हुई है, पर सूबे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इनसे इस पैसे को वसूलने के बजाय पूर्व सीएम को उल्टा राहत देने के लिए अध्यादेश ला चुकी है। यह अध्यादेश ‘The Uttarakhand Former Chief Minister Facility (Residential and other facilities) Ordinance, 2019’ है।

‘द वायर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अध्यादेश के तहत रमेश पोखरियाल निंशक, भुवन चंद्र खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा और दिवंगत एनडी तिवारी सरीखे पूर्व मुख्यमंत्रियों को विभिन्न सुविधाएं मुफ्त में दी जाती रही थीं। राज्य सरकार ने इसके अलावा वह किराया भी इन पूर्व सीएम को अपनी तरफ से दिया, जो इन सबसे उसे वसूलना था।

मसूरी स्थित एकैडमी ऑफ सिविल सर्वेंट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा चुके सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल ने अपनी गैर सरकारी संस्था Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) के जरिए इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दी है। उन्होंने इसके जरिए पूछा है कि सरकारी बंगले के लिए पूर्व सीएम को बाजार के हिसाब से तय किराया देना था, पर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें इस चीज का लाभ (कम पैसों में बंगला) मिलता रहा।

कौशल ने याचिका में कहा, “यह बेहद अजीब है। कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे उधार लिए जा रहे हैं। सरकार ने इसके अलावा बढ़ते घाटे की पूर्ति के लिए बिजली-पानी संबंधी सेवाओं के दाम भी बढ़ा दिए। फिर भी वह 2.80 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को माफ करना चाहती है, जिसे हाईकोर्ट ने पांच पूर्व सीएम पर लगाया है – ये सभी एक ही पार्टी के हैं।”

उनका आरोप है कि इन बड़े बंगलों में ये जो मुख्यमंत्री में रहे हैं, वह ‘पूरी तरह से अवैध’ था। वे बिजली-पानी तक के लिए नहीं पैसे चुका रहे थे। राज्य में ऐसा कोई कानून भी नहीं था, जिसमें पूर्व सीएम को इस तरह से सरकारी सुविधाएं मिलती हों। ऐसे में हमने अपील कि सरकार इन पूर्व सीएम से मार्केट रेट के हिसाब से पैसे वसूले। पर सरकार ने इन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय प्रतिमाह एक हजार रुपए वसूले।

याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार का यह फैसला पूरी तरह से बेतुका है। हाईकोर्ट इस मामले में पांचों पूर्व सीएम को 2.80 करोड़ रुपए की रकम (मार्केट रेंट) चुकाने का आदेश दे चुका है। बकौल कौशल, “हमने पूछा- 1000 रुपए में झोपड़ी भी नहीं मिलती है। आप पूरे बंगले के लिए यह रकम कैसे ले सकते हैं? हम हाईकोर्ट भी गए, तब सरकार नए मार्केट रेट पर राजी हुई। उसी के मुताबिक, इन पूर्व सीएम को हाईकोर्ट ने पेनाल्टी के रूप में 2.80 करोड़ रुपए चुकाने को कहा है।”

