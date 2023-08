Uttarakhand Weather: गौरीकुंड में भारी बारिश से तबाही, दुकानों पर गिरा पहाड़ी का मलबा, 13 लोग लापता

रुद्रप्रयाग में कल रात गौरीकुंड चौकी पुल के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

गौरीकुंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ (source- ANI)

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद एक दर्जन लोग लापता हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार मध्य रात्रि गौरीकुंड से कुछ मीटर दूर तेज बारिश के दौरान एक बरसाती नाले में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद तीन दुकानें बह गईं और उनमें रह रहे लोग भी लापता हो गए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय ने बताया कि हादसे में लापता 12 लोगों की पहचान हो गई है, जिनमें तीन से 14 साल की उम्र के पांच बच्चे भी शामिल हैं। कार्यालय के अनुसार, सूचना मिलने पर रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। गौरीकुंड के सेक्टर अधिकारी ने बताया कि मलबे में कई लोग दब गए हैं। वहीं SDRF से मिली सूचना के अनुसार करीब 13 लोग लापता हो गए हैं, इनमें नेपाली और स्थानीय लोग शामिल हैं। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने बताया कि भारी बारिश के कारण बचाव और राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास पहाड़ से अभी भी रुक-रुककर पत्थर गिर रहे हैं। बारिश के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है। भारी बारिश के कारण 3 दुकानें क्षतिग्रस्त आपदा प्रबंधन पदाधिकारी दलीप सिंह रजवार ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस टीम, SDRF, NDRF समेत अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली कि चट्टानें गिरने और भारी बारिश के कारण 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं हैं। तलाशी अभियान शुरू किया गया। बताया गया कि वहां करीब 10-12 लोग थे लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है।

