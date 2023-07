Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर, बद्रीनाथ हाईवे बंद, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें और हाइवे अवरुद्ध हैं।

उत्तराखंड में लैंडस्लाइड (Source- PTI)

उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को देहरादून में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बारिश के बीच उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का कहर भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें और हाईवे अवरुद्ध हैं। मंगलवार को बद्रीनाथ नेशनल हाइवे पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। सड़क पर मलबे के चलते रास्ता बंद और यातायात प्रभावित है। वहीं, चमोली के कमेड़ा में सोमवार को भारी बारिश के बाद हुए लैंड स्लाइड से ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 100 मीटर हिस्सा बह गया और उस पर यातायात दो-तीन दिन के लिए अवरुद्ध हो गया। सूत्रों ने बताया कि यह मार्ग बद्रीनाथ धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों और वाहनों के लिए दो से तीन दिन तक बाधित रहेगा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद इससे पहले यमुनोत्री नेशनल हाइवे पहाड़ से गिर रहे मलबे के कारण पिछले चार दिनों से बंद पड़ा है, जिसे अभी तक खोला नहीं जा सका है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड में 300 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग में पीएमजीएसवाई को तैनात किया हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में अगले पांच दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक, चमोली में 25-26 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होगी। हालांकि, इसके बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। IMD के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी इलाकों में 30 जुलाई तक आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और और कुछ स्थानों पर भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

