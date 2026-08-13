उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मायापुर-पिपलकोटी इलाके में THDC की एक निर्माणाधीन सुरंग में अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी घुस गया। इस दौरान सुरंग के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए। हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक 18 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

अधिकारियों के मुताबिक, हादसा गुरुवार शाम करीब 7:05 बजे हुआ। यह सुरंग THDC के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है और इसका निर्माण HCC कर रही है। हादसे के समय सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर काम कर रहे थे।

करीब 22 मजदूर कर रहे थे काम

THDC के प्रोजेक्ट हेड अजय वर्मा ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 22 लोग वहां काम कर रहे थे। इनमें से कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि करीब चार से पांच लोगों को निकालने के लिए टीमें सुरंग के अंदर भेजी गई हैं।

#WATCH | Chamoli, Uttarakhand: Ajay Verma, THDC Project Head, says, "According to the update we have till now, a total of 22 people were working there. Our teams have gone inside to rescue the remaining four to five people, and the machine loader we had sent got stuck in the… https://t.co/XfxNDeMYyM pic.twitter.com/fz1BUk8Lzw — ANI (@ANI) August 13, 2026

हादसा सुरंग के पोर्टल से करीब दो किलोमीटर अंदर हुआ

वहीं, चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। NDRF, SDRF, पुलिस, फायर विभाग, THDC और PWD की टीमें मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अभी कुछ और लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है।

THDC प्रोजेक्ट हेड अजय वर्मा के मुताबिक, हादसा सुरंग के पोर्टल से करीब दो किलोमीटर अंदर हुआ। वहां काम कर रहे करीब 20 से 22 मजदूरों के बीच अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। कुछ मजदूर बहाव के साथ बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि बाकी को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है।

VIDEO | Chamoli: 16 workers rescued after sudden water surge in HCC tunnel, rescue operation underway.



District Magistrate Gaurav Kumar says, "So far, we have rescued 16 people from the site. There is a possibility that others are still trapped inside, and we hope to rescue… pic.twitter.com/MTriBCnZfe — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026

पानी और मलबे के तेज बहाव से बिगड़े हालात

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि शाम करीब 6:30 से 6:45 बजे के बीच सुरंग के अंदर अचानक बड़ी मात्रा में मलबा और पानी आ गया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आकर अंदर फंस गए।

हादसे की जानकारी मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन की ओर से सुरंग से मलबा हटाने और अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रेस्क्यू के लिए भेजी गई मशीन भी पानी में फंसी

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मशीन लोडर को भी सुरंग के अंदर भेजा गया था, लेकिन वह पानी में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बचाव दल दूसरे तरीके से अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है और कोशिश की जा रही है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

THDC की निर्माणाधीन सुरंग में घुसा भारी मलबा-पानी, कई मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Photo Source: PTI)

सेना और NDRF समेत कई टीमें मौके पर

हादसे की गंभीरता को देखते हुए सेना, इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP), नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें भी बचाव अभियान में जुटी हैं।

प्रशासन की ओर से उपलब्ध सभी जरूरी मशीनरी और संसाधनों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली स्थिति की जानकारी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर चमोली के मायापुर (पिपलकोटी) स्थित THDC की निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुरंग में फंसे 22 मजदूरों में से 16 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।

उन्होंने घायल मजदूरों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अधिकारियों को उनके उचित इलाज और देखभाल के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP और सेना समेत सभी संबंधित टीमें मौके पर पूरी तैयारी के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे प्रत्येक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष… pic.twitter.com/4QZ8I8lHSB — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026

18 मजदूर सुरक्षित निकलने

इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि अब तक 18 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। धामी के मुताबिक, पिपलकोटी के पास निर्माणाधीन सुरंग में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर भूस्खलन का मलबा गिरने से कई लोग अंदर फंस गए थे।

सुरक्षित निकाले गए कुछ मजदूर घायल हैं, जिन्हें पिपलकोटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें तीन से चार मजदूरों की हालत कुछ गंभीर बताई गई है और उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी, बचाव एजेंसियां और भारी मशीनरी मौके पर तैनात हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से चल रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना है।

VIDEO | Uttarakhand: Chief Minister Pushkar Singh Dhami chairs a meeting at the State Emergency Operations centre to review the tunnel rescue operation in Chamoli district.



After the meeting, CM Dhami said, "Mud and debris from a landslide fell onto the workers operating inside… pic.twitter.com/2QQgfnlChb — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026

बाकी मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी

प्रशासन के मुताबिक, अब तक 22 में से 18 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। बाकी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा।

हादसे की वजह से सुरंग में अचानक इतनी बड़ी मात्रा में मलबा और पानी कैसे आया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन की प्राथमिकता पहले सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसके बाद ही घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।

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