उत्तराखंड में नए सत्र में MBBS छात्रों को मिलेगी खास सुविधा, अब तक सिर्फ MP में ही उपलब्ध, जानिए क्या होगा फायदा

उत्तराखंड के मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट की चार सदस्यीय समिति ने इसका गहन अध्ययन किया है।

