उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (यूपीपी) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रोककर हिरासत में लेने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि किसी नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना और बिना वैध कानूनी आधार के हिरासत में लेना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उसका काम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है या सरकार की छवि बचाना।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रवींद्र मैथानी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वह किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को “सीधी गुंडागर्दी” करार देते हुए पूछा, “क्या किसी प्रदर्शन में शामिल होना संज्ञेय अपराध है? यह तो पुलिस की गुंडागर्दी है। बताइए, पुलिस ने किस कानूनी आदेश के तहत यह कार्रवाई की?”

प्रभात ध्यानी को रविवार को ऋषिकेश स्टेशन पर उतारकर हिरासत में ले लिया गया था

मामला प्रभात ध्यानी को रविवार को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर उस समय हिरासत में लिए जाने से जुड़ा है, जब वह दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। ध्यानी ने सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की थी। बाद में उनकी रिहाई के बावजूद इस मामले में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 का हवाला दिया गया। इस पर अदालत ने पूछा कि जब यह आदेश दिल्ली पुलिस का था, तो उत्तराखंड पुलिस ने ध्यानी को राज्य की सीमा में किस अधिकार से रोका। कोर्ट ने कहा कि यदि दिल्ली में किसी आदेश का उल्लंघन होता, तो उस पर कार्रवाई का अधिकार दिल्ली पुलिस का होता, उत्तराखंड पुलिस का नहीं।

इसके बाद सरकार की ओर से बीएनएसएस की धारा 172 का भी उल्लेख किया गया। हालांकि अदालत ने पूछा कि पुलिस ने ध्यानी को ऐसा कौन-सा वैध निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया हो। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि उन्हें ट्रेन से उतारने और रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लेने के समर्थन में पुलिस के पास कौन-सा कानूनी आधार या सामग्री थी।

अदालत ने पुलिस की दैनिक डायरी (डेली डायरी) का भी परीक्षण किया। इसमें दर्ज था कि ध्यानी के प्रदर्शन में शामिल होने से सरकार की छवि प्रभावित हो सकती थी। इस पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या आप यहां सरकार की छवि बचाने के लिए हैं या लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा या सरकार की छवि के नाम पर नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया, जिसने ध्यानी को ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिया था। अदालत ने राज्य के डीजीपी, देहरादून और नैनीताल के एसएसपी, संबंधित थाना प्रभारी और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

यह भी पढ़ें: सीजेपी प्रदर्शन हिंसा मामले में 10 FIR दर्ज; पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां बुलाई

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने बताया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चार, कनॉट प्लेस पुलिस थाने में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशनों में भी एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक