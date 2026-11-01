Uttarakhand Helicopter Crashed: उत्तराखंड के मारवाड़ी में शुक्रवार को ट्रांस भारत एविएशन का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके उड़ान भरने के ठीक बाद उसी रूट से दो अन्य हेलीकॉप्टर भी रवाना हुए थे और वे अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गए थे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को अधिकारियों ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त विमान के उड़ान भरने के ठीक आठ मिनट बाद निकला था और दूसरा लगभग एक घंटे बाद रवाना हुआ था। इसके अलावा, ट्रांस भारत के हेलिकॉप्टर से पहले उड़ान भरने वाली दो अन्य उड़ानें भी अपनी यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने में सफल रही थीं।

हादसे की जांच को लेकर हर एक कारक की जांच

अधिकारियों का कहना है कि इस बात को भी जांच का एक अहम हिस्सा बनाया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि यह दुर्घटना अधिकारियों द्वारा शुरू में बताई गई “खराब मौसम की स्थिति” के कारण हुई थी या इसके पीछे कई अन्य कारक शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार, “यह ऐसा नहीं था कि उड़ान सीधे बद्रीनाथ से शुरू हो रही हो; इसने पहले ही देहरादून से बद्रीनाथ की एक सफल यात्रा कर ली थी और वापस देहरादून जा रही थी। इस उड़ान से पहले भी दो उड़ानें सफलतापूर्वक भरी गई थीं। और इस उड़ान के बाद भी दो उड़ानें सुरक्षित रूप से देहरादून पहुंचने में कामयाब रहीं।”

स्थानीय मौसम या अन्य गड़बड़ी की आशंका

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्या गलत हुआ, क्योंकि यह कोई “स्थानीय मौसम की घटना या कोई अन्य समस्या” हो सकती है। स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए दुर्घटना के समय उस क्षेत्र में उड़ान भरने वाले अन्य पायलटों से भी पूछताछ की जा रही है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और घटनाओं के क्रम को दोबारा जोड़ने के लिए विमान के ज्यादा से ज्यादा पुर्जों को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “हमें अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। टीम दुर्घटना स्थल पर है और हम स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए अधिक से अधिक हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि मलबा लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है, और केवल पूंछ का हिस्सा ही कुछ हद तक सुरक्षित बचा है।

खराब मौसम और कठिन इलाके के कारण बचाव कार्य में देरी

चमोली जिला प्रशासन की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि हेलीकॉप्टर को हाथी पर्वत क्षेत्र में खराब मौसम का सामना करना पड़ा और कम ऊंचाई पर उतरते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 अक्टूबर को चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी।

इस बीच, दुर्घटना स्थल से छह शवों को बरामद करने का काम वहां के बेहद दुर्गम इलाके के कारण काफी प्रभावित हुआ है। दुर्घटना स्थल निकटतम सड़क मार्ग से 20-22 किलोमीटर दूर है और वहां केवल एक कठिन रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है।

शवों को लाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात

शवों को वापस लाने के लिए शनिवार सुबह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की एक संयुक्त टीम को भेजा गया था। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में बताया, “वे पिछले 12 घंटों से रास्ते में हैं, और आज रात तक निकटतम सड़क मार्ग पर पहुंच जाएंगे… जिला प्रशासन उन्हें जोशीमठ से ऋषिकेश एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाएगा। वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे।”

चार्टर उड़ानों के लिए को-पायलट को किया गया अनिवार्य

इस दर्दनाक हादसे के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एहतियात के तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, डीजीसीए ने इस सीजन के बाकी समय के लिए सभी चार्टर हेलीकॉप्टर उड़ानों में सह-पायलट की उपस्थिति को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। शनिवार को सीजन के बाकी समय के लिए उड़ान संचालन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद नियामक ने चार्टर उड़ानों के लिए सिंगल-पायलट संचालन की अनुमति न देने का कड़ा फैसला लिया।

प्रतीक जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, “डीजीसीए ने फैसला किया है कि हम सिंगल-पायलट संचालन की अनुमति नहीं देंगे। यह अब एक अनिवार्य आवश्यकता है। हमने इसे तय कर दिया है कि अब से सभी चार्टर अभियानों के लिए एक सह-पायलट अनिवार्य होगा; दुर्घटना के कारण की आगे की जांच अभी जारी है।”

उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में एक हेलिकॉप्टर हादसा में मारे गए छह लोगों का शव बरामद हो चुका है, इसके बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित बचाव एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। प्रशासन की टीमें सभी शवों को बाहर निकालने के काम में जुटी हैं। पढ़िए पूरी खबर…