उत्तराखंडः भारत-चीन सीमा पर जोशीमठ में फटा ग्लेशियर, BSF ने संभाला मोर्चा

उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर जोशीमठ में ग्लेशियर फट गया। BSF ने मोर्चा संभाला है। सूबे के सीएम तीरथ सिंह रावत इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना कितनी बड़ी है, इसका ब्योरा नहीं मिल सका है।

रावत ने अपने ट्वीट में लिखा- नीती घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। इस संबंध में मैंने एलर्ट जारी कर दिया है। मैं निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के सम्पर्क में हूं। जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। एनटीपीसी एवं अन्य परियोजनाओं में रात के समय काम रोकने के आदेश दे दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए।

उधर, बार्डर टॉस्क फोर्स के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि जोशीमठ पर ग्लेशियर फटा। तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि, कितना नुकसान है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। सरकार ने भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है।

A glacier has burst near Uttarakhand's Joshimath on India-China border: Colonel Manish Kapil, Commander, Border Road Task Force

