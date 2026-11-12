अगले साल यानी 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर साल 2027 की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, उत्तराखंड की राजनीति में भी चल रही सियासी हलचल अभी से चुनाव में दिलचस्पी बढ़ा रही है। उत्तराखंड की राजनीति में सबसे बड़ी सियासी हलचल इन दिनों राज्य कांग्रेस यूनिट में चल रही गुटबाजी है जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान के बाद खुलकर सामने आ गई है।

दरअसल, हरीश रावत ने बुधवार को कहा कि अगर कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव जीतती है तो वह उत्तराखंड के CM बनने की रेस में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को लेना चाहिए। हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों में उनके रोल को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई थी।

‘CM का फैसला सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी’

हरीश रावत के इस बयान से कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और आंतरिक कलह एकबार फिर सबके सामने आ गई है। हरीश रावत ने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। हरीश रावत के सीएम रेस से बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी की सेंट्रल लीडरशीप तय करेगी।

‘हमारा लक्ष्य कम से कम 45 सीटें जीतना है’

हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार चर्चा में है। हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान चुनाव में जीत हासिल करने पर होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से कांग्रेस को कम से कम 45 सीटें जिताने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 45 का आंकड़ा पार करना है। विधायक चुने जाने के बाद पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।”

हरीश रावत की चुनाव में सक्रियता पर भी खड़े हुए सवाल

हरीश रावत के इस बयान को उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर की मौजूदा अंदरूनी कलह को माना जा रहा है। हरीश रावत ने यह बयान देकर न सिर्फ खुद को सीएम रेस से बाहर किया है बल्कि उनके इस बयान ने चुनाव में उनकी सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रावत के इस बयान ने कांग्रेस की उस अंदरूनी कलह को फिर जगजाहिर किया है जो हरीश रावत के पार्टी के अन्य दूसरे नेताओं के साथ चल रही है। हरीश रावत के पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ रिश्ते काफी समय से चर्चा का विषय रहे हैं।

गणेश गोदियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस?

हरीश रावत के इस बयान से यह काफी रूप से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 2027 का चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ही लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू की है। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, लेकिन हरीश रावत की सक्रियता पर कई सवाल बन हुए हैं।

हरीश रावत पार्टी लाइन से चल रहे अलग

पिछले कुछ समय से हरीश रावत को राज्य में पार्टी लाइन से अलग चलते हुए नोटिस किया गया है। पार्टी हाईकमान ने इसको लेकर हरीश रावत को समन भी जारी किया था। रावत लगातार अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और समर्थकों के बीच सक्रिय बने हुए हैं। पिछले महीने उनकी ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ को लेकर पार्टी के भीतर विवाद भी सामने आया था। पार्टी नेतृत्व की ओर से इस यात्रा को लेकर असहमति जताए जाने के बावजूद रावत ने अपना कार्यक्रम जारी रखा।

6 अक्टूबर को यात्रा के जसपुर-हल्द्वानी चरण के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी थी कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के अलग अभियान को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बयान को रावत की यात्रा और पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों के बीच बढ़ते टकराव से जोड़कर देखा गया।

हाईकमान की बैठक में भी नहीं दिखे हरीश रावत

कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान 2 नवंबर को उस समय और चर्चा में आ गई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे, लेकिन हरीश रावत बैठक में शामिल नहीं हुए। रावत की गैरमौजूदगी ने पार्टी के भीतर उनकी भूमिका को लेकर चर्चाओं को और हवा दी। हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पहले कहा था कि कांग्रेस हरीश रावत के साथ मजबूती से खड़ी है।

हाईकमान के साथ भी हरीश रावत के रिश्ते रहे उतार-चढ़ाव वाले

हरीश रावत का कांग्रेस हाईकमान के साथ नेतृत्व को लेकर उतार-चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही वह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। 2001 से 2007 तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे रावत ने 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी को मिली थी।

2012 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद भी रावत मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में थे, लेकिन पार्टी ने विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। करीब दो साल बाद फरवरी 2014 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने विजय बहुगुणा की जगह ली थी।

मार्च 2016 में कांग्रेस के नौ विधायकों की बगावत के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बचा ली।

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Former Chief Minister and senior Congress leader Harish Rawat says he is not in the race for Uttarakhand Chief Minister, says, "Congress has several other capable leaders; Rahul Gandhi and the party leadership will decide the CM face if the party… pic.twitter.com/wprHH8iTgZ — ANI (@ANI) November 11, 2026

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