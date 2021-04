फिर फिसली उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की ज़बान, कहा- वाराणसी में भी लगता है महाकुंभ

उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत एक बार फिर गलत बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हरिद्वार में कुंभ के दौरान एक लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त उनकी जुबान फिसल गई। रावत ने कहा कि हरिद्वार और उज्जैन के साथ कुंभ वाराणसी में भी मनाया जाता है। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

क्या बोले उत्तराखंड सीएम?: कुंभ के बारे में बताते वक्त सीएम रावत की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, “महाकुंभ हर 12 साल में आता है। हर साल नहीं आता है। मेले जगह-जगह होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार-बार नहीं होता है। बनारस में होता है, उज्जैन में होता है। यह इसलिए भव्य-दिव्य होना चाहिए। भव्य-दिव्य के साथ में भी प्रकृति ने कोरोना जिससे पूरा देश नहीं, तो विश्व भी परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में इस समस्या से निकाल के लाने का काम किया गया है।ॉ

