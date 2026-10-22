उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंगर दलेर मेहंदी मामले में उनके भाई और सिंगर मीका सिंह से बात की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले की जानकारी दी।

उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक इवेंट के दौरान लिपिसिंग करने को लेकर सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़क गए थे, उन्होंने अपना आपा खोते हुए सिंगर दलेर मेहंदी को खूब खरीखोटी सुनाई थी, साथ ही शराब पीकर परफॉर्मेंस करने का आरोप लगाया। मंत्री ने आपा खोने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

सीएम धामी ने फोन पर की मीका सिंह से बात

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, सीएम धामी ने सिंगर मीका सिंह से फोन पर बात की। साथ ही उनसे कहा, “किसी भी गलतफहमी या मतभेद को आपसी बातचीत के जरिए, सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड ने हमेशा ‘अतिथि देवो भव:’ की भावना का पालन किया है।”

Chief Minister’s Office: Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami spoke with singer Mika Singh over the phone to discuss the controversy involving Daler Mehndi. The Chief Minister stated that any misunderstanding or difference of opinion should be resolved through mutual… https://t.co/rT9zJS41DC pic.twitter.com/kk42C2M0qg — ANI (@ANI) October 22, 2026

आगे कहा, “देवभूमि उत्तराखंड देश-दुनिया के कलाकारों का पूरे दिल से स्वागत और सम्मान करती है, और राज्य सरकार कला, संस्कृति और कलाकारों का सम्मान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।”

मंत्री ने खुद दी सफाई

इससे पहले देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “मंत्री जी ने खुद कल बताया था कि उन्हें उस व्यक्ति की खराब सेहत के बारे में जानकारी नहीं थी; मंत्री जी ने खुद आगे आकर इस मामले पर अपनी बात रखी है। ये सभी प्रतिष्ठित कलाकार हैं।”

आगे उन्होंने कहा, “उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जो लेखकों, कलाकारों और विद्वानों का समान रूप से सम्मान करती है। उस समय सार्वजनिक दबाव के कारण जो स्थिति बनी, उसके बारे में मेरा मानना ​​है कि चूंकि मंत्री जी ने खुद बयान जारी कर दिया है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसलिए, मुझे लगता है कि अब सभी को इस मामले को यहीं खत्म मान लेना चाहिए।”

जानकारी दे दें कि मीका सिंह अपने भाई के इस विवाद को लेकर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके भाई दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते। इसके साथ उन्होंने मंत्री सुबोध उनियाल से माफी की मांग की थी।

‘यह कहां का इंसाफ है’

मीका सिंह सोशल मीडिया लगातार यह मुद्दा उठा रहे थे, उन्होंने आज एक्स पर लिखा, “आजकल स्कूलों में भी बच्चों को डाँटने-फटकारने को लेकर काफी सावधानी बरती जाती है, लेकिन उत्तराखंड में आपके मंत्री ने दलेर मेहंदी को मंच पर बुलाकर जिस तरह बर्ताव किया, क्या यह सही है? यह कहाँ का इंसाफ है?”

सीएम पुष्कर सिंह धामी, “हम सब आपकी इज्जत करते हैं और उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी कलाकार के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। दलेर मेहंदी अपना कमिटमेंट निभाने आए थे और उन्होंने पूरे 1 घंटा 30 मिनट परफॉर्म किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस कार्यक्रम के लिए सुनंदा शर्मा को भी बुक किया गया था, लेकिन शायद किसी वजह से वह नहीं आ पाईं। दलेर मेहंदी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दर्शकों का मनोरंजन किया। कलाकार भी इंसान होते हैं। उनकी भी इज्जत और सम्मान होना चाहिए। अगर कोई शिकायत थी तो उसे सम्मानपूर्वक भी रखा जा सकता था।”

आगे कहा था,”CM साहब, आप मेरे भाई जैसे हैं और समझदार इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को समझेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कलाकार के सम्मान को ठेस न पहुँचे। हम उत्तराखंड से प्यार करते हैं, लेकिन कलाकारों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।”

मंत्री से कहिए माफी मांगे- मीका सिंह

आगे भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी के एक बयान पर मीका सिंह ने कहा, “मैं उत्तराखंड आता हूँ और आपके लिए बिल्कुल फ्री में शो करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप अपने मंत्री जी से कहिए कि वे दलेर मेहंदी जी से माफी माँगें।”

आगे कहा, “दलेर पाजी ने 1 घंटा 30 मिनट की परफॉर्मेंस दी थी और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग उनके साथ डांस कर रहे थे। इसके बावजूद उन पर शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप लगाया गया। मैं वीडियो भेजता हूँ। आप देखिए कि वहाँ क्या हुआ था। अगर वीडियो में आपके मंत्री शराब पीकर आए हुए दिखाई देते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मेरा आपसे सीधा सवाल है क्या नियम और जवाबदेही सबके लिए बराबर नहीं होनी चाहिए?”

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सिंगर दलेर मेहंदी का स्टेज पर अपमान करने वाले मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से उनकी सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि अगर सिंगर की तबीयत खराब थी तो उन्हें पहले बता देना चाहिए। उन्होंने अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर आस-पास बैठे लोगों का दबाव था, इसी वजह से उन्होंने सिंगर पर सवाल उठाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें