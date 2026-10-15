उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद मामला एक बार फिर चर्चा में है। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट (Vanantara resort) में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार की मांग है कि मामले में कथित ‘वीआईपी एंगल’ की भी पूरी जांच हो।

इसी मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने तड़के हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने धरनास्थल पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की थी। परिवार की मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात

बुधवार 14 अक्टूबर को अंकिता के माता-पिता अपनी मांगों को लेकर इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई कथित वीआईपी एंगल की जांच पूरी नहीं कर लेता, तब तक दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए।

इसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा धरनास्थल पर पहुंचे और अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ खड़े होने की बात कही और राष्ट्रपति से अपील की कि सीबीआई जांच पूरी होने तक गौतम की नियुक्ति पर आगे की कार्रवाई रोक दी जाए।

कांग्रेस के दूसरे नेता भी धरने में शामिल हुए। परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे यह भी जानना चाहते हैं कि अंकिता की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी और कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों की जांच हुई या नहीं।

तड़के चार बजे पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में रिहा किया

बुधवार रात से जारी धरने के बीच गुरुवार तड़के करीब चार बजे दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इनमें कांग्रेस के कई नेता भी शामिल थे। बाद में अंकिता के माता-पिता को तिलक मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन समेत अन्य नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अंकिता के लिए न्याय और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे लोगों के साथ सख्ती की गई। पुलिस की कार्रवाई को लेकर पार्टी ने सवाल उठाए हैं।

हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि यदि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर धरना देने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे अपने घर पर ही भूख हड़ताल करेंगी। वहीं, उनके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई, तो देशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे। परिवार की मुख्य मांग है कि कथित वीआईपी एंगल की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड?

अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को उनके लापता होने की खबर सामने आई। छह दिन बाद, 24 सितंबर को उनका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ। इस घटना के बाद उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठी।

जांच में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और वहां काम करने वाले दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता के नाम सामने आए। पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक अतिथि को कथित तौर पर ‘विशेष सेवाएं’ देने का दबाव बनाया गया था। आरोप है कि अंकिता ने इसका विरोध किया और इसी विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया था।

लंबी सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को पौड़ी गढ़वाल की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया। तीनों को हत्या, साक्ष्य मिटाने और अन्य संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत के फैसले के बाद भी कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। इसी वजह से अंकिता का मामला एक बार फिर चर्चा में आया है।

कैसे उठा कथित वीआईपी एंगल का सवाल?

अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर विवाद दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद फिर तेज हुआ। उर्मिला सनावर, जो पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं, ने कुछ वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे कि अंकिता पर एक प्रभावशाली व्यक्ति को विशेष सेवाएं देने का दबाव था।

इन वीडियो और कथित बातचीत में एक वीआईपी का जिक्र किए जाने के बाद इस व्यक्ति की पहचान को लेकर सवाल उठे। कुछ लोगों ने इस नाम को भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़कर आरोप लगाए। इसके बाद उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हुए और मामले में नए सिरे से जांच की मांग उठी।

हालांकि, इन वीडियो और ऑडियो में किए गए दावों की प्रमाणिकता विवादित रही है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कथित रिकॉर्डिंग को एआई से तैयार बताया था। दुष्यंत कुमार गौतम ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े आरोपों को अदालत से साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की कथित भूमिका को लेकर उठे सवाल अलग जांच का विषय हैं।

सीबीआई जांच को लेकर परिवार के सवाल

अंकिता के परिवार ने मामले में कथित वीआईपी एंगल की जांच की मांग लगातार उठाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 में मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2026 में सामने आई खबरों के मुताबिक, सीबीआई के अधिकारियों ने अंकिता के माता-पिता से पूछताछ भी की है।

हालांकि, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने जांच की गति और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच में घटनाक्रम से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों, फोन कॉल के रिकॉर्ड और रिजॉर्ट से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए।

परिवार का आरोप है कि पहले की जांच में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिले। वे चाहते हैं कि सीबीआई उन सभी पहलुओं की जांच करे, जिनसे कथित वीआईपी की भूमिका और अंकिता की हत्या से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट हो सके। सीबीआई जांच में अब तक क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और कथित वीआईपी के संबंध में जांच का दायरा क्या है, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति का विरोध क्यों?

दुष्यंत कुमार गौतम भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड में पार्टी के पूर्व प्रभारी रह चुके हैं। उन्हें 12 अक्टूबर 2026 को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के बाद अंकिता के माता-पिता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और मांग की कि कथित वीआईपी एंगल की सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

परिवार का आरोप है कि गौतम का नाम कथित वीआईपी विवाद में सामने आया है। हालांकि, गौतम ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को अंकिता हत्याकांड में दोषसिद्धि या अदालत द्वारा स्थापित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

गौतम ने आरोप लगाने वालों और कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। इसलिए इस पूरे विवाद में परिवार के आरोपों, संबंधित पक्षों के जवाब और जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

आगे क्या करेगा अंकिता का परिवार?

इंडिया गेट पर धरने और माता-पिता को हिरासत में लिए जाने की घटना के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में है। परिवार ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंकिता की मां ने घर पर भूख हड़ताल करने की बात कही है, जबकि उनके पिता ने मांग नहीं माने जाने पर देशभर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

इस मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। अब परिवार की मांग है कि कथित वीआईपी एंगल की जांच में सामने आए सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। सीबीआई की जांच में क्या सामने आता है और परिवार की मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर आगे की नजर रहेगी।

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अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। इस बार वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं, बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप हैं। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अंकिता से “स्पेशल सर्विस” की मांग करने वाला वीआईपी कोई और नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल का बड़ा चेहरा था। इन आरोपों के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ा है और चार जनवरी को बड़े विरोध प्रदर्शन की आहट से सरकार की बेचैनी साफ दिख रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक