उत्तर प्रदेश में देवरिया शेल्टर होम सेक्स रैकेट के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी ने हैरान करने वाला बयान दिया है। मंगलवार (सात अगस्त) को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “यह घटना दुख है। लेकिन अब क्या करें!” हालांकि, सांसद ने इस मसले पर और कोई टिप्पणी नहीं की। खास बात है कि उनका यह बयान तब आया है, जब विपक्षी दलों के नेता इस मामले को लेकर यूपी सरकार को घेर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

हेमा, यूपी के मथुरा से सांसद हैं। उनके ताजा बयान पर विवाद बढ़ भी सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही सरकार के खिलाफ शेल्टर होम कांड को लेकर आक्रामक रवैया अपना रहा था। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इसी क्रम में सीएम योगी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। VIDEO में देखें कि कैसे हेमा यह बयान देकर मीडिया से बचती दिखीं-

