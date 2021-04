उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव होने को हैं। स्थानीय चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए प्रत्याशी अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते हैं। प्रत्याशियों के द्वारा अपनाए गए हथकंडे कई बार ऐसे होते हैं कि जिसे सुनकर आपको हंसी आ सकती है। शनिवार को उत्तरप्रदेश में उन्नाव पुलिस ने वोटरों को लुभाने के लिए बनाए गए 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से ज्यादा समोसे को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में राजू मौर्या नाम के शख्स की पत्नी पंचायत का चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी ने पंचायत चुनाव में मतदाताओं को अपने ओर खींचने के लिए जलेबी और समोसे तैयार करवाए थे। लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लग गई। पुलिस ने मतदाताओं को जलेबी और समोसा बांटते हुए कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया।

Unnao Police seized 2 quintal jalebi & 1050 samosa cooked for distribution among voters by a gram panchayat poll candidate in Hasanganj yesterday

“A case has been registered for violation of COVID norms & Model Code of Conduct. 10 people have been arrested,” said Circle Officer pic.twitter.com/qJKEOdu7cR

