Apurva Vishwanath, Maulshree seth

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नया अध्यादेश लायी है। जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि एक ट्रिब्यूनल को कई ताकतें दी गई हैं, जिनमें जरुरत पड़ने पर बिना सुनवाई के तोड़-फोड़ के आरोपी या दंगे के आरोपियों से मुआवजा इकट्ठा करना जैसी पावर शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी अधिकार मिलेगा कि यदि ट्रिब्यूनल किसी पर कोई जुर्माना लगाता है तो वह अन्तिम होगा और इसके खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टु पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस ( Uttar Pradesh Recovery of Damage to Public and Private Property Ordinance) नाम दिया गया है। इस अध्यादेश को रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी भी मिल गई है।

