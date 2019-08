हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में जगह पाने वाले मंत्री गिरिराज सिंह धर्मेश ने मायावती को निशाने पर लेते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। दरअसल, गिरिराज सिंह का कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम की रहस्यमय स्थिति में मौत हुई थी। उनका इलाज मायावती की देखरेख में हो रहा था।

गिरिराज सिंह का कहना है कि कांशीराम की बहन का भी कहना है कि मायावती ने कांशीराम की हत्या की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ से अपील करता हूं कि वह इस मामले की सीबीआई से जांच कराएं।

Uttar Pradesh Minister Giriraj Singh Dharmesh: Kanshi Ram (BSP founder) didn’t die naturally, he died in suspicious circumstances, he was being treated under Mayawati’s watch. Kanshi Ram’s sister is saying Mayawati murdered him, I’ll appeal to the CM to get it investigated by CBI pic.twitter.com/ILqfdZVHU6

— ANI UP (@ANINewsUP) August 29, 2019